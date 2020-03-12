成大創設跨域運算學程 迎向新一波數位經濟浪潮

成大向教育部爭取在大學部新設跨域「運算學位學程」，為國家5+2產業創新發展準備人才。圖／成功大學提供

自動駕駛、人臉辨識、區塊鏈、無人商店…，數位經濟時代令人驚奇的科技發展與運用不斷問世，這些都需要先進的運算技術。因應嶄新時代與人才需求，成功大學整合電機、資訊、演算統計、物理、醫學等領域的師資，108學年下學期在大學部執行「運算學分學程」，開放全校學生選修，同時也將向教育部爭取在大學部新設跨域「運算學位學程」，為國家5+2產業創新發展準備人才。

5+2產業創新計畫包括智慧機械、綠能科技、生醫產業、國防產業、新農業、循環經濟，及利用物聯網促進產業轉型升級。教務長王育民指出，成大有9大學院，期待培育出具領域專業與運算專長的「雙語」能力下世代人才，讓人才透過運算科技來開發創新、或將創新透過運算科技落實。

成大除現有師資也將延攬國內外頂尖學者，尤其是具備運算理論與新興運算技術（例如類神經、類比及記憶體為主的）的專家，也將與日本、新加坡等大學合作開設課程，甚至研究計畫。王育民說，已有國際型大企業承諾將在經費上大力支持，讓發展無後顧之憂。

運算學分學程共28個學分，修畢可取得選修證明。跨域「運算學位學程」將以學系運作，規劃為128學分，完成者可獲得畢業證書。選修運算學分學程的學生，可依規定轉入「運算學位學程」，已修的學分也可依規定抵免。期待培育出具領域專業與運算專長的「雙語」能力下世代人才。

成大「運算學分學程」涵蓋電機、資訊領域，還納入計算演算、統計分析，更跨域整合物理、醫學做為研究發展主軸。王育民指出，海量資料需整理歸納分析才能成為有用的訊息，正是演算、統計建模與分析的領域。現行電腦架構處理天文般的資料很耗時，若採量子電腦處理效率將大增，物理界正積極探究相關議題。智慧醫療是政府重點發展產業，成大有醫學院與醫院，有醫師群，又有電資、通訊師資，將是培育智慧醫療領域人才重鎮。