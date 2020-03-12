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中原大學連續三年企業最愛 註冊率、就學穩定率勇奪全國雙第一

聯合新聞網 / 文／高宇震
中原大學投入近兩億興建「知行領航館」，以跨領域技術整合帶動產學創新。圖／中原大學提供
中原大學投入近兩億興建「知行領航館」，以跨領域技術整合帶動產學創新。圖／中原大學提供

全國大學中第一所明定「教育宗旨與教育理念」並貫徹執行的中原大學，本著基督愛世之忱，以信、以望、以愛，培養國家社會所需人才，深獲肯定。

108學年度全國大專校院大學部註冊率，中原大學以99.97%拿下全國第一名，大學部學生就學穩定率也在私立綜合大學中勇奪第一名，亦連續三年榮獲1111人力銀行評選為「企業雇主最愛大學」私立大學第一名！中原大學校長張光正表示，中原大學已經真正將「全人教育」的核心價值轉換成學校、師生及校友的核心競爭力，因此能在各項評比中屢創佳績。

中原大學不僅是企業最愛，註冊率、就學穩定率也全國第一，張光正校長以中原人的表現為榮。圖／中原大學提供
中原大學不僅是企業最愛，註冊率、就學穩定率也全國第一，張光正校長以中原人的表現為榮。圖／中原大學提供

中原大學不僅是企業最愛，註冊率、就學穩定率也全國第一，張光正校長以中原人的表現為榮。

深耕全人教育 鼓勵關懷社會

張光正進一步指出，中原大學重視學生身、心、靈三方面的健康與平衡，鼓勵學生結合專業以實際行動關懷社會，如此環境下培養出的人格特質獲得社會與企業的青睞。除了專業能力，也重視藝文、體育及社團活動，讓全人教育從生活細微處發酵。日前相繼榮獲教育部頒發「友善校園獎-卓越學校」及「生命教育特色學校」兩大獎項，對於中原大學深耕全人教育的努力與用心給予高度肯定。

專業領域出色 鏈結社會脈動

中原學生在各項專業領域的表現也十分出色，例如：電子系與化工系及應數系師生運用AI人工智慧協助推動智慧農業、資管系學生連續兩年囊括「大專校院資訊應用服務創新競賽」冠軍、設計學院跨系所團隊協助推動古蹟文創再生等等，再再說明學生所學鏈結社會脈動且學用合一。

志工學生服務 足跡遍佈全球

中原國際志工學生服務足跡遍佈全球，在教育部108年青年海外和平工作團隊競賽中，柬埔寨海外志工團及資管系菲律賓資訊教育團隊一舉榮獲兩大獎項。近年來，更積極推動善盡大學社會責任（USR）實踐計畫，如設計學院師生攜手桃園竹霄社區開發「樂福米禮盒」翻轉老農村、商學院推動桃園大海社區文化創生，企管系與商設系師生成立「雙連梨」社會企業協助苗栗卓蘭偏鄉發展等等。

中原大學柬埔寨海外志工團及資管系菲律賓資訊教育團隊，榮獲教育部青年海外和平工作團隊競賽大獎。圖／中原大學提供
中原大學柬埔寨海外志工團及資管系菲律賓資訊教育團隊，榮獲教育部青年海外和平工作團隊競賽大獎。圖／中原大學提供

推動產學合作 培育精英人才

中原大學在推動產學合作方面的努力也是有目共睹，除了連續五度榮獲中國工程師學會頒發「產學合作績優」獎，更榮膺科技部「國際產學聯盟」計畫執行大學，並且投入近2億興建「知行領航館」，設置完整的機械工業4.0自動化示範產線和服務場域，以跨領域的技術整合帶動產學創新，成為產業精英人才的培育基地。

張光正校長表示，中原大學早在30幾年前即頒布「教育宗旨與教育理念」，成為治校之精神憲法，不僅為全國首創，更為「全人教育」播下一粒美好的種子，未來，中原大學將繼續秉持一貫之辦學理念，培育更多兼具品格、專業、創意與國際觀的新世代人才，為全人教育的終極目標努力不懈。

中原大學重視學生身、心、靈均衡發展，社團活動也是大學生活相當重要的一環。圖／中原大學提供
中原大學重視學生身、心、靈均衡發展，社團活動也是大學生活相當重要的一環。圖／中原大學提供

中原大學 競爭力 註冊率

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