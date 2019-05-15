龍華科技大學 培育工業4.0人才、打造就業競爭力

2019-05-15 15:47 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 曾健祐 ／報導



龍華科技大學涵蓋工程、管理及人文暨設計領域，為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。今年獲教育部高教深耕計畫1億762萬元，是台中以北唯一獲補助超過1億元的私立科大。2019《遠見》企業最愛大學生TOP 20，龍華是唯一入榜的私立科大，充分證明打造學子職場競爭力卓越成效，已廣獲社會肯定。

龍華科技大學是1所涵蓋工程、管理及人文暨設計領域的綜合型科技大學。圖／龍華科技大學提供 分享 facebook

培養學生競爭力，迎向2030 年「雙新」革命

校長葛自祥指出，學校積極推動產學鏈結、學用合一實作教育，強化學生創意、創新、創業各領域所需知識技能。戰略目標是迎向2030年「雙新」革命，培養學生高度競爭力。

龍華科大積極推動產學鏈結的實作教育，2019企業最愛大學生私立科大唯一入榜。圖／龍華科技大學提供 分享 facebook

「創新」學習樣態──處處皆教室

●斥資千萬建置龍華軟體雲：將專業軟體置於虛擬平台，學子隨時隨地上網學習不受限。

●打造遠距同步視訊教學：師生用手機進行視訊教學、團隊協作，全世界優良教師皆是我的師資，全世界優良課程皆是我的課程。

●營造國際化學習環境：與知名業者合作線上英語教學，和全球外籍老師互動學習。

「創新」學習內涵──智慧製造

●開設智慧機器人、物聯網、影視製作行銷、智慧商務PBL（Problem-based learning）跨領域專班，培養學生問題解決及創新能力。

● 開設工業4.0課程，運用微軟OPENCOURSE輔導學生考取MPD證照。

●開設XR(VR/AR/MR)課程，培養互動科技人才。

●E化創新教材：運用ZUVIO及Rubric系統，將科技融入教學。

●開放式課程（Open Course Ware,OCW），開拓學習視野。

產學同步 全國第一

龍華科大是政府【亞洲‧矽谷】人才培育基地，建置「人工智慧／物聯／邊緣運算聯合實驗室」，整合物聯網與傳產創新應用；獲選教育部產業菁英訓練示範基地，成立3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠；建置「深耕高端加工技術暨智慧機械類產線場域」，成立「高端加工智慧化研發中心」，透過產官學研合作，培育工業4.0人才。

龍華科大成立3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠，產學同步，領先全國大專校院。圖／龍華科技大學提供 分享 facebook

選擇龍華 一生榮華

龍華科大現有工程、管理及人文暨設計學院14系、9碩士班及化工、機械、電機及電子等五專4科，提供學子求學、留學及就業多元選擇。學校打造「涵青館」5星級宿舍、智能圖書館等優質學習生活環境，讓選擇技職教育學子，都能專注學業，提升未來職場黃金競爭力。

龍華科大斥資6000萬元打造DREAM智能圖書館，提升學子學習力。圖／龍華科技大學提供 分享 facebook

龍華科大5星級學生宿舍「涵青館」設施完善，讓學子擁有優質學習與生活環境。圖／龍華科技大學提供 分享 facebook