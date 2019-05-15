雲林科技大學 五大亮點學院打造智慧雲科

2019-05-15 15:38 聯合新聞網 雲林訊



國立雲林科技大學，是以YunTech為定位，發展「產學鏈結、務實致用」為目標的國際名校。

雲林科技大學位處交通便利的雲林斗六市區，校園廣闊，綠意盎然。圖／國立雲林科技大學提供 分享 facebook

為打造「中台灣產業人才培育園區」的校園環境，立基「工程」、「管理」、「設計」、「人文與科學」及「未來」五大學院，緊密連結「雲科、工研院」，師生在研發與產學技轉成果優秀， 107年參加國內外發明展，榮獲79面獎項，多數研發成果已申請國內外專利，許多大廠與師生合作，要將學生專利設計運用到產品上，成績斐然。

產學鏈結、務實致用

根據2019年《Cheers》雜誌企業最愛大學生調查，雲科大為技職體系第四名、雲 嘉南地區第一名。校長楊能舒表示，學校擁有友善的師資學習場域、豐富優質的產業研究、產品設計及市場行銷人力，長期以來與地方產業密切接軌，協助產業發展。

師生團隊從俄羅斯阿基米德國際發明展、日本世界天才大會暨發明展、澳門國際創新發明展、台灣創新科技術博覽會、烏克蘭國際發明展、波蘭華沙國際發明展、 韓國首爾國際發明展、香港創新科技國際發明展等累積出數十多項著名的國際發明獎項，拿下33金29銀6銅及11個特別獎等79面的榮譽殊榮。

雲林科技大學統整產學相關資源，建構產業創新研發環境，累積智財轉值效益。圖／國立雲林科技大學提供 分享 facebook

好大學新指標「就學穩定率」

雲科大辦學績效卓越，107年奪得各大專校院的「就學穩定率」第一名，以96.88%的就學穩定率位居公立技職之首，超越全國各大專校院。

校長楊能舒指出，雲科大積極營造友善的教學場域及產學合作環境，搭配教育 部高等教育深耕計畫挹注，成立與中台灣產業相關產學服務機構，並結合「產學研究總中心」及「產學與智財育成營運中心」，共創產學鍊結，學用合一的友善雙贏局面。

百萬獎學金挺妳(你)

為吸引優秀學子的加入，培育具實務能力的人才，雲科大提供百萬入學成績優異獎學金，最高200萬共60個名額的菁英入學獎學金，每個學系各3個名額，獎學金分為統測成績各科前百分之一~三等計三個類別，第一類前1/100者每學期25萬元，共八學期，最高請領200萬元；第二類前 2/100每學期8萬元、最高請領64萬元；第三類前3/100每學期5萬元、最高請領40萬元，雲科大竭誠歡迎具有夢想與優秀的年輕學子就讀，打造璀璨光輝人生。

雲林科技大學產學研究總中心與慧國智慧精實類產線共同揭牌儀式。圖／國立雲林科技大學提供 分享 facebook

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