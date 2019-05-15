明新科技大學 抓緊潮流脈動的產業大學

2019-05-15 10:35 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 郭宣彣 ／報導



明新科技大學以「產業大學」為辦學定位，教學符合社會發展潮流與產業趨勢變化，將「智慧科技」與「智慧服務」訂為課程發展主軸，打造學有所用的就學環境。

明新科大主打AI創新教學與應用，產學結盟提供實習與就業保證。圖／明新科大提供 分享 facebook

企業最愛產業大學

明新科大校長林啟瑞表示，明新坐擁新竹科學園區與新竹工業區的產業資源，教學核心價值就在培育能為產業所用的實務人才，加上推動跨領域的「創新、創意、創造」教學型式，培養學生創新思考、適性參與、解決問題，實務應用的跨域能力。

林啟瑞說，明新科大更獲得雜誌評選「企業最愛大學生」調查北台灣私立科大名列第一名。教育部資料也顯示，學生就業率桃竹苗地區第一、全國前五大。

林啟瑞說，人工智慧與照顧產業及兩者的結合應用，是未來產業的技術趨勢。因此，明新在課程上，打破院系框架採跨領域創新教學，將「智慧科技」與「智慧服務」做為課程發展基礎，對外也與桃竹苗七大工業區、工研院等締結產業聯盟，形成產業大學城聚落。

明新科大主打AI創新教學與應用，教學接軌產業，辦學績優。圖／明新科大提供 分享 facebook

跨領域學習是讓學生具備競爭力的重要關鍵，林啟瑞表示，明新在課程規畫上，從大一的基礎課程、大二、大三的專業領域學分之外，還有跨領域學程，鼓勵學生跨域學習。在跨領域課程開設彈性靈活，包含學院間合作跨領域學程、類產線、2+2N等專班的安排，讓人才培育更彈性化。

林啟瑞說，目前，除了工學院機器人學程以外，服務學院、管理學院與人文與設計學院的科系，都有跨域整合的課程提供學生修習，讓學生累積新能量，成為未來職場的跨域整合高手，培養具備專業多工、符合市場需求的專業人才。像是「智慧咖啡豆分類機」、「足球機器人」及「VR投籃機」，都是跨領域課程結合AI技術應用的教學成果。

明新科大主打AI創新教學與應用，教學接軌產業，辦學績優。圖／明新科大提供 分享 facebook

強化國際視野與全球接軌

明新科大除了創新教學特色，也建構國際化的學習環境，強化英語學習的軟硬體環境、與國際知名學校教學結盟，以及前往海外招生，新南向國際產學專班招生是全國第一。另外，鼓勵同學勇闖海外，規畫海外預實習的學習制度，提供出國參訪、參賽的經費補助，培養學生全球移動力與國際視野。學生社團也積極走出校園，成立國際志工服務隊，每年寒暑假到國外服務。

林啟瑞說，為了讓學生安心就學，提供優渥新生獎金外，就學期間並有各式獎助學金補助保障求學生活安定順利，與安排學生實習及就業出路。