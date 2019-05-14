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仁德醫專學用合一 就業無縫接軌

2019-05-14 15:01聯合新聞網 苗栗訊

文／胡蓬生

仁德醫專今年配合政府「產業永續發展」政策，落實「學用合一」、同時加速「就業無縫接軌」，特別與IBM合作，導入P-TECH創新教育模式，成為全台繼國立臺北科大、國立虎尾科大、國立高雄科大後導入的大專院校，也是全台首創將P-TECH教育模式實踐於醫療照護類科的私立專科學校。

復健科創新創意團隊以作品「拖鞋鞋墊」參與2018馬來西亞ITEX國際發明展榮獲金...
復健科創新創意團隊以作品「拖鞋鞋墊」參與2018馬來西亞ITEX國際發明展榮獲金牌。圖／仁德醫護管理專科學校提供
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私立仁德醫護管理專科學校辦學績效卓著，許多科別學生在就業市場相當搶手，根據內政部統計資料，近年碩博士失業率高過專科生，專科教育不但是國內培養中高階實用人才的主要管道，業界也普遍認為受過五專教育的學生非常「好用」，仁德學生素質廣獲肯定，藉由校方與企業共同培養產業所需人才，不但縮短了學用落差，學生一畢業也隨即成為認養企業的可用人才。

仁德醫專各科學生屢有亮眼表現，不勝枚舉；醫事檢驗科謝佳勳同學參加107年度專技人員醫事檢驗師高考，考取全國榜首佳績。無獨有爾，護理科張舒晴同學參加106年度專技人員護理師高考，亦榮獲全國榜首佳績。其他科別畢業生參加各類型國家考試也有非常亮眼成績表現。

此外，復健科創新創意團隊以作品「拖鞋鞋墊」參與2018第29屆馬來西亞ITEX國際發明展榮獲金牌一面。復健科學生研發的「筷子洗滌膠囊」參加2018高雄國際發明展，榮獲金牌；護理科同學參加勞動部第49屆技能競賽中區賽健康照顧類，囊括前三名佳績，展現本校學生的護理實力。

為照顧弱勢學生在學期間的學習與生活，提升未來職場競爭力，仁德醫專每年投入龐大預算辦理學生生活補助、學習補助及證照補助等各項計畫，106學年度提撥學生獎助學金高達2,237萬元以上。學務處每年定期舉辦的迎新演唱會、迎新烤肉及其他校園活動、極獲好評，除營造歡樂場合外，仁德也是學子們快樂成長、安心學習的最佳校園環境。

每年定期舉辦的迎新演唱會、迎新烤肉及其他校園活動、均獲好評。圖／仁德醫護管理專科...
每年定期舉辦的迎新演唱會、迎新烤肉及其他校園活動、均獲好評。圖／仁德醫護管理專科學校提供
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仁德醫專校長黃柏翔強調，取得證照就是就業保證。今年度創全國私立大專校院之先驅與IBM合作，由業界提供學生專業導師制度、職場參訪、實習與優先面試、就業的先機，讓企業雇主成為協助「學生」連結「學習」與未來「工作

職場」的重要橋梁，真正落實「畢業即就業」概念。

每年定期舉辦的迎新演唱會、迎新烤肉及其他校園活動、均獲好評。圖／仁德醫護管理專科...
每年定期舉辦的迎新演唱會、迎新烤肉及其他校園活動、均獲好評。圖／仁德醫護管理專科學校提供
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仁德醫專與台灣IBM合作，導入P-TECH創新教育模式。圖／仁德醫護管理專科學校...
仁德醫專與台灣IBM合作，導入P-TECH創新教育模式。圖／仁德醫護管理專科學校提供
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復健發明展高考馬來西亞

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