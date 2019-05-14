輔英科技大學 全台最大健康專業大學

2019-05-14 15:01 聯合新聞網 高雄訊



文／劉星君

「健康照護產業」是最值得投入的未來產業，也是世界新興產業趨勢。輔英科大是全台規模最大健康專業大學，也是台灣唯一附設教學醫院的科技大學，學校創校理念「培育優質醫護人才貢獻社會，提升醫療品質」，以「入我輔英，必成菁英」為培育目標，為社會培育一流照護專業及事業經營人才。

輔英科技大學鼓勵學生們「多一個專長就多一個機會」期勉學生儘可能成為T型人才跨領域學習。圖／輔英科技大學提供 分享 facebook

輔英科技大學創立1958年，教學設施設備優於一般科大，四大學院、十六學系多元專業師資，學制完整，有五專、二技、四技及學士後專班和碩士班，未來想投入健康照護產業學子，輔英科大是最佳選擇。

輔英科大在2016年世界網路大學亞洲排名206名，台灣的醫護科大類排名第一。畢業生就業率超過92%，平均就業薪資高於全國平均值，2018年通過護理、助產、醫檢、物理治療師等國家考試通過率高於大學平均，醫護畢業校友是北中南大型醫學中心及機構專業主力。

輔英科大是全台規模最大健康專業大學，也是台灣唯一附設教學醫院的科技大學。圖／輔英科技大學提供 分享 facebook

輔英科大校務經營良好，財務穩健。替學生設計「跨域學習」多種機制，舉辦雙主修、輔系、跨領域學分學程等全校說明會。「多一個專長就多一個機會」鼓勵同學朝T型人才跨多種專業，入學後若想轉系，轉系管道多元，系主任面談協助認識專業，有重新選擇機會。

輔英以學生為核心提供完善生活機能，教學大樓有自學討論空間；美食街經營學生餐廳；鄰近大寮捷運站及台88線快速道路，每日有80班次公車入校。107學年度註冊率突破92%，是私立大學前段班。

面對高齡社會及健康產業趨勢，輔英將智慧化帶入護理、物理治療、環境、美容、營養、休憩、幼保、生醫檢測及各系專業培育發展重心，也是輔英科大未來人才準備重點，教學設施與設備朝「類產學」與「智能化」環境，課堂即為實作場域，讓畢業生與產業能無縫接軌。

輔英科大成立超過60年，位在高市大寮區，每天有80班公車入校，鄰近大寮捷運站、台88線快速道路。圖／輔英科技大學提供 分享 facebook