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國立高雄科技大學 打造國際跨域人才

2019-05-14 15:01聯合新聞網 高雄訊

國立高雄科技大學(簡稱高科大)定位為「國際化技職教育典範大學」，以「親產優質」、「創新創業」及「海洋科技」三大特色為發展主軸，擁有工程、電機與資訊、海事、水圈、海洋商務、管理、財務金融、外語、人文社會及商業智慧等學術領域，教學場域多元豐富，培育學生具備跨域能力的國際人才。

高科大培育學生成為具備跨域能力的國際人才。圖／高雄科技大學提供
高科大培育學生成為具備跨域能力的國際人才。圖／高雄科技大學提供
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三大特色加值 跨域學習UP！

高科大具鮮明的辦學特色，課程強調理論與實務兼備，設有船舶機械實習工廠、造船實習工廠、智慧製造實作工場、多功能實習工廠、全國首座實習金控中心等，仿業界規格打造的實作場域；在創新創業方面，高科大獲教育部指定創新自造教 育南部大學基地，其創夢工場Fi Lab更獲FabLab國際認證；海洋科技則搭配全臺唯一自有碼頭及海事人員訓練處，並將於年底前完成離岸風電基地建置，提供全方位的海洋科技專業教育。

高科大提供全方位的海洋科技專業教育。圖／高雄科技大學提供
高科大提供全方位的海洋科技專業教育。圖／高雄科技大學提供
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全國首座「創夢工場」獲FabLab國際認證。圖／高雄科技大學提供
全國首座「創夢工場」獲FabLab國際認證。圖／高雄科技大學提供
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成就國際競爭力 科技人文相輔相成

高科大重視國際學習力，姊妹校遍及22國345所，開拓學生赴境外交換及雙聯機會。為讓更多學生擁有國際移動學習機會，校方也有海外研習、海外志工服務等管道，並設置各項獎學金讓學生出國交流無後顧之憂。

該校更注重學生的品德教養、美學涵養與社會應用等多元能力，諸如生命教育、藝術美學、環境永續、文史哲學、邏輯運算等課程，補強學生在專業課程外的生活鑑賞力。

培養學生專業課程外的生活鑑賞力。圖／高雄科技大學提供
培養學生專業課程外的生活鑑賞力。圖／高雄科技大學提供
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高科大期以Brain高雄的智庫、Engine產業的引擎、South南向的基地與Together融合的校園為使命，培育優秀的未來人才；並以「WISH」為育才願景，打造Whole全方位跨域、International國際移動、Sustainability永續學習及Humanity人本關懷，讓校園成為師生自由發想、勇敢築夢、實現理想的園地。

創業

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