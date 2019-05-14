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元培醫事科技大學 大健康產業人才基地

2019-05-14 15:01聯合新聞網 新竹訊

文／張雅婷

擁有全國最完備生醫系所的元培醫事科大，率先領軍於新竹市香山區打造「香山健康養生綠帶」，帶給元培學子一個宏觀的學習環境，讓學生在學時便抓緊世界趨勢脈動，學成畢業後便能握有即戰力！

元培醫事科技大學校長林志城指出，元培能成為「企業最愛大學」調查中唯一上榜的私立醫護類科技大學，來自元培人才具有實作能力強、配合度高的特質，「平時不常填問卷的醫院，還願意花時間給予我們鼓勵，可見我們的學生素質與表現真的相當優異」。

元培能成為「企業最愛大學」調查中唯一上榜的私立醫護類科技大學，來自元培人才具有實...
元培能成為「企業最愛大學」調查中唯一上榜的私立醫護類科技大學，來自元培人才具有實作能力強、配合度高的特質。圖／元培醫事科技大學提供
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元培所有科系與辦學策略都緊扣「大健康產業人才」，包含醫護學院、健康學院（如餐管系、觀光系、生技製藥系、食科系、環衛系）、福祉產業學院（如健管系、資管系、行動科技應用系、企管系、應外系）都對準大健康產業，從休閒人才進階 到更具科技觀、可分析大數據、成為健康預測與管理專家的大健康產業人才或養生教練。

元培視光中心最新穎設備七合一前導波眼健康篩檢儀。圖／元培醫事科技大學提供
元培視光中心最新穎設備七合一前導波眼健康篩檢儀。圖／元培醫事科技大學提供
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「老齡化衍生的現象是一個產業鏈，當學生能夠讀懂大數據，就有機會將民眾的需求串聯至商品與服務，成為具有開創性的企業家」，林志城表示，為了實現大健康產業鏈，元培申請開立附設區域教學醫院計畫案，目前已取得教育部核定通過，並代送衛福部及地方衛生局審核，通過後，未來這所醫院不僅成為香山區第一間大型醫院，並結合學校發展，設立日照中心、術後康養中心與視光中心，對內讓學子有良好的實習環境、對外成為民眾術後休養與遊憩基地。

而在醫院所屬的「香山健康養生綠帶」，同時還能享受到燒陶、喝茶、看茶花、學習養生知識、營養師傳授食物營養觀念等銀髮族健康醫療服務，無形中也讓學子擁有另一層次的高度。

元培也是少數能與昆士蘭理工大學、林肯大學等校建立雙聯學制的科技大學；並與紐、德、日等逾80所知名大學締結姊妹校；同時與哈佛大學合作推動針對長者與社會變遷的全球家庭關懷計畫、與西班牙馬德里大學合作歐盟全球永續PULSE計畫，並與日本多個醫療養老集團規劃台日友好康養醫院。元培並非只是單純的醫事專業大學，而是一處能帶領學生走向全世界的「大健康產業人才發展基地」。

元培與西班牙長照廠商簽策略聯盟合影。圖／元培醫事科技大學提供
元培與西班牙長照廠商簽策略聯盟合影。圖／元培醫事科技大學提供
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新竹

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