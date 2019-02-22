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韓國瑜與大學生有約 「不准問韓冰有沒有交過男友」

樹德科技大學 百萬獎學金、培育產業菁英

2019-02-22 21:00聯合新聞網 文／王昭月

行銷系是南台灣私立科大行銷系中最高分。
行銷系是南台灣私立科大行銷系中最高分。
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樹德科技大學在設計類群招牌響亮，近年在動畫遊戲設計及電競產業人才培育上更是一馬當先。而管理學院、應用社會學院、設計學院、資訊學院各系在南台灣大專院校都獨樹一幟，學校特別祭出百萬獎學金向優質高中生招手，企望培育出箇中菁英，成為國家新興產業的精兵。

標竿智慧、胸懷世界

■行銷管理系

南台灣私立科大行銷系中最高分，以教育部高教深根計畫、業師制度、國內外企業實習參訪、知名企業品牌講座等管道強化學生競爭力。除教授行銷企劃、數位行銷、整合行銷傳播與服務業行銷等課程，並跨院系開設「觀光休閒行銷企劃」與「廣告企劃與設計」跨域課程，進行全方位培訓。

■金融管理系

主學程以銀行、證券及保險為主；副學程著重金融行銷、實習及證照課程、金融管理的跨院系學分學程；另為增進學生金融管理能力，導入虛擬股市投資、現金流、問題導向教學等課程。大學四年除輔導取得銀行、證券、保險、公司理財等法定證照，亦安排赴金融機構實習、海外見習、國際交換生或就業公益專班、進行專題製作。

兒家系與社工學程，培養雙學位專業人才。
兒家系與社工學程，培養雙學位專業人才。
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關懷社會、行動公民

■兒童與家庭服務系

「多元選課」策略讓學生畢業前即取得幼兒園、早療教保員及家庭教育專業人員資格，或考取保母、故事說演、遊戲指導員、基本救命術等證照。另也跨院系開設兒童繪本製作、兒童雙語教育等學分學程，並鼓勵輔修社工學位提升就業力。

■社會工作學士學位學程

一、二年級課程著重社工基礎理論與概念；三、四年級強化社工進階專業服務知能，讓學生畢業後能取得國家高等考試社工師資格。另鼓勵輔修兒家系學位，以取得家庭專業人員資格。

優化產業、技術升級

■電腦與通訊系

電通系學生是盛群盃HOLTEKMCU創意大賽常勝軍，在捷克國際發明展、亞洲智慧型機器人大賽等國內外賽事亦成績亮麗，畢業校友廣布台積電、聯發科、華碩、盛群、國巨、日月光等知名科技業，百萬年薪不是夢。課程規劃以微電腦應用學程、通訊工程學程、電子電路學程等物聯網領域為主，具有微波量測、積體電路設計、嵌入式系統生產實務實習教學工廠及多媒體電腦教室等專業實驗室。

電通系是盛群盃HOLTEKMCU創意大賽常勝軍，校友廣布台積電、聯發科、華碩等知...
電通系是盛群盃HOLTEKMCU創意大賽常勝軍，校友廣布台積電、聯發科、華碩等知名科技業。
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藝術與科技聯手、創新與學用合一

■動畫與遊戲設計系

培養具人文藝術涵養與數位科技應用的專業設計人力，範圍廣及3D動畫、線上遊戲、手機遊戲、電子書出版、多媒體動畫、AR擴增實境、VR虛擬實境、手機應用軟體等行動加值領域。教學設備新穎，除17間電腦教室與專業教室，更斥資千萬建置動作捕捉室數位攝影棚、AR及光雕工作室、3D列印及雷射切割工作室等，與專業職場無異。

動遊系培養具人文藝術涵養與數位科技應用的專業設計人力，範圍廣及3D動畫、線上遊戲...
動遊系培養具人文藝術涵養與數位科技應用的專業設計人力，範圍廣及3D動畫、線上遊戲、手機遊戲、多媒體動畫領域。
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■電競產業管理學士學位學程

全球40多國已將電競列為正式運動項目，關聯產業涵蓋遊戲代理、配錄音、美術設計、專屬配備及轉播平臺，樹德科大掌握先機，去年開設電競學程，統整網路硬體平台、遊戲內容與賽事內容製作、數位行銷與傳播等領域，並耗資千萬以上完成「超立方國際電競館」、「電競選手培訓館」、「電競主導播培訓館」、「影音後製工程館」，打造首座大學電競城。

電競學程耗資千萬以上，打造首座大學電競城。
電競學程耗資千萬以上，打造首座大學電競城。
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■室內設計系

大高雄地區僅樹德科大設有室內設計系，師資具備室內、建築、藝術等3大專業；並應用居住空間、公商展演、室內建築等專業模組培養兼具前瞻性及專業性的人才。包括實作練習、評圖訓練、簡報能力、建材特性的認識及選搭能力都納入教學中，高中端與技職端間進行無縫接軌。

室設系師資具備室內、建築、藝術等3大專業。
室設系師資具備室內、建築、藝術等3大專業。
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●高中學測申請入學招生名額

‧行銷管理系 35名

‧金融管理系 20名

‧室內設計系 45名

‧電腦與通訊系 25名

‧兒童與家庭服務系 7名

‧動畫與遊戲設計系 30名

‧社會工作學士學位學程 4名

‧電競產業管理學士學位學程 5名

●樹德科技大學

高雄市82445燕巢區橫山路59號

07-6158000轉1902～1907

07-6158999

http://www.stu.edu.tw

http://reg.aca.stu.edu.tw

實習保險教育部動畫
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