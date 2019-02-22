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稻江科技暨管理學院 在校安心學習、就職無縫接軌

2019-02-22 08:40聯合新聞網 文／卜敏正

西班牙式風格校園建築，充滿人文氣息。圖／稻江科技暨管理學院提供
西班牙式風格校園建築，充滿人文氣息。圖／稻江科技暨管理學院提供
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全國第一所教學實用型大學：

★安心就學方案全國私校最低學費

★畢業即就業完全與職場無縫接軌

★耗資千萬的高教首所大學電競館

★唯一提供2人1房高級住宿的大學

●三大學群 十個學系（2碩士班）

科技暨設計學群：動畫遊戲設計學系／行動科技學系／表演藝術學士學位學程

管理學群：休閒遊憩管理學系（碩士班）／經營管理學士學位學程／法律學士學位學程

民生學群：餐飲管理學系／幼兒教育學系(碩士班)／社會工作學系／時尚美容藝術管理學系

●107新生註冊 八成七再創新高

依據人力銀行調查，稻江畢業生就業率達97%，校長張淑中表示，稻江以「小而美、小而精緻、優質」方向辦學，著重與業師合作實務課程，重視培養學生人文素養和品德。近年師生表現卓著，屢獲佳績，與各大企業合作計畫、國內小班教學、國外移地教學、學生展演成績亮眼。

●全國唯一 兩座國際標準棒球場

休閒遊憩管理學系招收國內外優秀棒球選手，是全國唯一有兩座國際標準棒球場的大學系所，日、韓、美職棒選手冬訓首選；亦是美職大聯盟在台青棒訓練營。「2018世界大學棒球錦標賽」來自美、澳、韓、日等球隊指定練習基地。稻江曾獲全國大專院校棒球聯賽總冠軍、2018蟬聯海青盃海峽兩岸棒球賽總冠軍、2018年蟬聯全國大專院校甲一聯賽。

稻江棒球隊再度蟬聯「海青盃海峽兩岸棒球邀請賽」總冠軍。 圖／稻江科技暨管理學院提...
稻江棒球隊再度蟬聯「海青盃海峽兩岸棒球邀請賽」總冠軍。 圖／稻江科技暨管理學院提供
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●餐飲廚藝競賽 稱霸國內外

餐飲管理學系國內外競賽連連獲獎，龜甲萬盃國際烹飪大賽蟬聯四年冠軍、2018「KWFC韓國國際餐飲大賽」勇奪4面金牌；近年聘請台灣三大國寶級名廚：阿發師、兆麟師、宏徹師任專技教授。連續3年帶學生赴日本廚藝名校移地教學，開拓國際視野。

國寶級名廚任教，國際烹飪賽連連獲金 圖／稻江科技暨管理學院提供
國寶級名廚任教，國際烹飪賽連連獲金 圖／稻江科技暨管理學院提供
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●幼教精英班 保障年薪逾50萬

幼兒教育學系所是台灣第一個與精英國際教育管理顧問公司、保進文教事業、美樂蒂兒童美語等三大幼教集團，簽訂產學合作的大學系所。提供優渥獎助學金，保證畢業進幼教機構年薪50萬以上。近年與大陸幼教機構合作，開創台灣幼教前哨站。

●耗資千萬 建置國際級電競館

動畫遊戲設計學系近年積極發展電競產業，系內3名同學是「閃電狼」主戰將，勇奪「2017英特爾電競大賽」全球總冠軍。去年耗資千萬打造國際級「電競館」，課程結合動遊、行動科技以及演藝系專業，將「遊戲軟體設計」、「行動網路建置」以及「電競主播與賽事直播」等結合，畢業即進入電競產業，是國內最完整配套電競產業培訓學系。

全國第一所高教大學的國際級電競賽場館在稻江揭牌啟用。 圖／稻江科技暨管理學院提供
全國第一所高教大學的國際級電競賽場館在稻江揭牌啟用。 圖／稻江科技暨管理學院提供
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●國內外美容賽 接連囊括大獎

時尚美容藝術管理學系國際賽屢屢獲獎，「2018年台灣世界盃髮型美容美睫美甲紋繡賽」勇奪「國際乙級整髮」、「新娘捧花」2冠軍、「國際創意服裝設計」季軍、「眉型紋綉」冠軍、「創意化妝設計紙圖」亞軍，是全台實力最雄厚的時尚美容設計學系。

●掌握社工職場 就業無縫接軌

社會工作學系「2018全國社區高齡活動設計競賽」勇奪銀牌獎，與奇美醫院等社福機構簽訂合作計畫，整合學、用跨域資源，是國內少數畢業前即已掌握社工就業先機的學系。

行動科技學系與元晶太陽能科技、正新橡膠工業等簽訂合作計畫，畢業即就業媒合；而經營管理學士學位學程與中部最大餐飲集團「潮港城美食集團」合作。不但減輕經濟負擔，更讓學生贏在就業起跑點。

●培訓法律專才 國家考試常勝軍

法律學士學位學程在國家各類考試上成績亮眼，是司法特考、律師高考的常勝軍，更是各行業人士培養第二專長的專業學系。同時也是少數私校具備標準實習法庭的學系。

●栽培演藝人才 提供最佳舞台

表演藝術學士學位學程培育許多優秀人才，包括在學影視明星王大陸，曾獲大陸央視「星光大道」冠軍「獵戶座」主唱杜銘哲、陶笛協會理事長蔡耿昌等音樂人，近年與台視、八大、大愛等影視傳播公司合作，是國內唯一有電視台專業數位攝影棚與副控室的學系。

■報名與聯絡方式

嘉義：

05-362-3133

05-362-2889 轉223、225、226

0988-058-008 或 0988-058-012

台北：

02-2558-1065 轉14

0973-990-005

61363嘉義縣朴子市學府路2段51號

http://www.toko.edu.tw

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