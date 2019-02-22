義守大學 今年招收首屆醫學系公費生

2019-02-22 08:30 聯合新聞網 高雄訊



義守大學醫學院。圖／義守大學提供 分享 facebook

迎戰少子化浪潮，創校邁入29年的義守大學，氣勢節節高升，108年度將招收首屆醫學系公費生，倂同106年創設的「醫學檢驗技術學系」，義大醫學院系所與資源更形完備，同時一躍成為全臺灣「唯4」設有醫學院的綜合大學，教學績效獲各界肯定。

義守大學自理工學院起家，陸續增設電機資訊、傳播設計等9大學院，多元豐富的學系提供學生寬廣視野，其中國際、管理及觀光餐旅3大學院同時獲得AACSB國際教育認證；學校近年強化國際交流與全英語教學環境，更吸引海外50國、近2000名外籍生就讀，姐妹校達570所，每年亦選送優秀學生出國交換學習，已多人取得英國雙聯學位。

義守大學國際學院採全英語教學，吸引海外50國、近2000名境外生前來就讀。圖／義守大學提供 分享 facebook

●登榜全球最佳大學 共好智造

近年義大連續登上英國倫敦「泰晤士報」全球最佳大學排行榜，去年又入選俄羅斯RUR全球最佳大學、新興經濟體最佳大學、全球最佳年輕大學、亞太最佳大學及遠見雜誌票選台灣最佳大學，各系所及校務評鑑亦全數通過。

義守大學校長陳振遠表示，義大近年連續登上英國倫敦「泰晤士報」全球最佳大學排行榜，各系所校務評鑑亦全數通過。圖／義守大學提供 分享 facebook

目前進一步提出「ISU 2028計畫」，全力朝「跨域創新、競逐全球」方向邁進，除推動院系課程統整、共好智造研發與USR大學社會責任實踐計畫，還將以醫學院為發展主軸，齊力跟上AI人工智慧等新趨勢。

「社會所需求的人才已從I型進化到π型，如今斜槓菁英更是主流」，校長陳振遠表示，未來人才要像八爪章魚般盡情延伸觸角，而義守大學多元豐富的學系，正提供學生成長的充足養分；學校也會強化通識教育，培育兼具人文思維與同理心、有能力解決未來30年問題的人才，在AI世代立於不敗之地。

●培育國際醫療人才 義無反顧

義守大學在民國87年設立第一個醫學相關學系、102年獲准成立醫學院，迄今擁有13個學系、2個專班。全國唯一招收外籍生的「學士後醫學系（外國學生專班）」採全英語教學，協助友邦政府培育醫療人才，已有60名畢業生學成返國，未來將成為友邦國家醫療相關領域棟樑，對我國醫療外交極具意義。

義守大學校長陳振遠表示，義联集團旗下義大醫療體系目前擁有3家醫院，除提供優質醫療服務，也是義大醫學相關學系教學與研究的最強後盾。而面對台灣偏鄉醫療人才與資源長期匱乏課題，義大在集團創辦人林義守期許下義無反顧肩負使命，將為縮短城鄉醫療差距及培育醫療人才貢獻心力。

義联集團旗下義大醫療體系擁有3家醫院，提供義守大學醫療與研究最佳的後盾。圖／義守大學提供 分享 facebook

●集團優勢鏈結產學 凸顯特色

獲義联集團支持，義守大學優勢鏈結產官學界，提供學生實習及就業絕佳的機會。像「南方文化創意產業聯盟」初始僅有百家廠商加入，目前義大產學聯盟家族已超過550家，遠至新南向台商也有；而為強化跨域創新特色，校內各院合作推出「醫學暨運動體感中心」、「綠能技術與應用」、「大數據程式交易」、「影視製作中心」、「健康大數據及演算中心」、「部落廚藝教室」及「智慧觀光」及「美感服務」亮點，都是義大師生開創未來發展的最佳平台。

●國際獎項大放異彩 研發亮眼

在研發表現上，義守大學電機工程學系與電子學系是得獎常勝軍，電機系講座教授陳朝順團隊抱回「2018台灣創新技術博覽會」鉑金大獎，化工系主任洪志勳團隊以「尿液檢測退化性關節炎之方法」榮獲金牌，物理治療學系研發的「兼具助行器功能的輪椅」作品亦囊括4面銅牌。

義守大學各系所勤於研發，屢在國際獎項大放異彩。圖／義守大學提供 分享 facebook

義大醫學院各系所在智慧醫療的研發成果亮麗，2018年在台灣創新技術博覽會抱回7大獎。圖／義守大學提供 分享 facebook

醫學院各系所在智慧醫療的研發成果更是亮麗，於「2018台灣創新技術博覽會」即抱回7大獎。廚藝學系李建生師生在德國盧森堡「世界盃廚藝競賽」巧克力工藝技術項目勇奪金牌；應用日語學系在日本「新俳句大賞」拿下17個獎，更獲頒「優秀學校賞」殊榮。