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宜蘭大學 深耕在地、走向世界舞台

2019-02-22 08:15聯合新聞網 宜蘭訊

●優質校園 結合在地生活產業

宜蘭大學整體規劃各校區特色，朝向優質校園邁進。神農校總區，為行政及教學的主要場域，並積極建立與周邊市區的連結，推展人文生活的大學城；城南校區，為人才培育、創新育成及產業研發的搖籃；五結校區，以農業教育、園產區經營及旅遊等為主軸規畫；大礁溪林場，打開門即是林相豐富的森林博物館，以生態旅遊、保育與森林公益等方向發展。期待未來創造出更優質之學習、教學及研究環境，提升學生學習效率。

宜蘭大學的湖光校景。圖／宜蘭大學提供
宜蘭大學的湖光校景。圖／宜蘭大學提供
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●智慧休閒農業與環境共生息

國立宜蘭大學對台灣農業教育及在地文化深耕，傾注大量心力推動相關事務，結合行政院農業委員會創立智慧休閒農業公費班。以友善農業為起點，結合經營管理模式，搭配智慧科技，並為環境永續盡一份心力。跨領域4 in 1創新教學模式，透過本校師資、業界師資的教學與產業實務結合，指導學生運用智慧科技連結在地資源及文化特色，未來將培育出能以不同元素融入休閒農業經營管理之人才。

自己揉茶，寓教於樂。圖／宜蘭大學提供
自己揉茶，寓教於樂。圖／宜蘭大學提供
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學生學習插秧，親近泥土的味道。圖／宜蘭大學提供
學生學習插秧，親近泥土的味道。圖／宜蘭大學提供
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●雙聯學制 提升國際競爭力

國立宜蘭大學的雙聯學制計畫，包括美國密西根大學迪爾伯恩分校（UM–D）3+2學碩士學位計畫、森林暨自然資源學系與加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）簽訂2+2學士學位計畫，以及人文及管理學院與中國大陸福州大學經濟與管理學院簽訂1+1碩士學位計畫，增加學生海外留學機會，實現夢想，提升自我國際職涯競爭力！

宜大全球姊妹校總數量近百所，除亞洲各國外，更遍及美加與紐澳等國家。自2017年起的「訪問學生」制度，多位國際學生來訪與師生交流，更創造國際化的校園環境。此外宜大也提供全方面海外學習機會，有「國際共教共學課程」、「海外實習課程」及「國際服務團」等，多樣的海外學習型態，與國際接軌，放眼世界，攜手打造屬於你的國際「宜」動力。

宜大師生與緬甸小學的師生合影留念。圖／宜蘭大學提供
宜大師生與緬甸小學的師生合影留念。圖／宜蘭大學提供
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森林系老師陳子英、毛俊傑、學生彭筱晴與營隊學員在熱帶雨林探索中心合影。圖／宜蘭大...
森林系老師陳子英、毛俊傑、學生彭筱晴與營隊學員在熱帶雨林探索中心合影。圖／宜蘭大學提供
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校長的話

吳柏青校長。圖／宜蘭大學提供
吳柏青校長。圖／宜蘭大學提供
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在2018遠見雜誌台灣最佳大學排行榜中，國立宜蘭大學在綜合大學類排名全國前20大，更連續9年獲教育部獎勵大學教學卓越計畫，並接續獲得高等教育深耕計畫補助，我們目前更積極推動師生和國際接軌，引領學生走向世界舞台。

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