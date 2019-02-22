佛光大學 書院精神再實踐

位處宜蘭縣林美山上的佛光大學，在海拔高度430公尺校園裡，經常出現「校在山中、樓在林中、人在畫中」的美景。雖面臨少子化困境，佛光大學仍每年仍達到招生破9成的優異成績，更經常獲得教育部教學卓越計畫補助，人力銀行評選「企業最愛大學」還是宜花東區排行第一名，辦學成效深獲肯定。

位處宜蘭縣林美山上的佛光大學，風光明媚。 分享 facebook

●品質與收費 比照國立大學

以人文精神起家的佛光大學，目前設有5個學院，包括「創意與科技學院」、「人文學院」、「社會科學暨管理學院」、「樂活產業學院」及「佛教學院」，共有15個科系，每系規畫2至3個專業主修學程，有助於學生踏入未來職場、提升競爭力。

佛光大學健康與創意蔬食產業學系擁有自己的烹飪教室。圖／佛光大學提供 分享 facebook

佛大雖為私校，但推動「私校學費公立化」政策，而且只要學生向學，即使家境清寒，校方也訂有補助方案，每學期5萬元學費，透過獎助學金補助，只需繳交一半；學校更提出目前國內大學唯一的「薦外交換生獎助學金方案」，只要通過甄選者皆可獲得機票7成補助。

佛光讓人人都念得起大學，是星雲大師興學的初衷。圖／佛光大學提供 分享 facebook

●海外學程 出國留學免煩惱

佛光山創辦的大學共5所，包括宜蘭佛光大學、嘉義南華大學、美國洛杉磯西來大學、澳洲南天大學、菲律賓光明大學，學生就共享5所大學的資源。為了讓學生開拓國際視野，增加學生就業或求學的立基，佛光大學還推出國內唯一海外求學的創新學程，包含「佛光西來雙學位」及「5年直攻台美雙碩士」，讓海外求學不是夢！