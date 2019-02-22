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就讀成功大學 跨足國際名校

2019-02-22 08:00聯合新聞網 台南訊

國立成功大學積極培育具有國際競爭力的學生，近年透過與國際知名大學合作，以新的模式，讓學生有更多的機會學習這些國際名校的課程，培養學生的國際觀與能力，這也是世界一流大學目前的趨勢。

國外學者專家到成大參與課程教學。圖／國立成功大學提供
國外學者專家到成大參與課程教學。圖／國立成功大學提供
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成大表示，目前已與38所世界大學排名前段的一流大學合作，如美國伊利諾大學香檳分校、瑞典皇家理工學院、英國曼徹斯特大學、英國里茲大學、日本北海道大學、北京清華大學等名校，共發展40項雙學位計畫，包含雙學士學位7案、學士+碩士雙學位7案、雙碩士16案及雙博士10案。

以2018年和美國普渡大學簽署工程領域雙學位計畫為例，不只是全新的合作架構，也是成大眾多雙學位計畫裡的新模式，除普渡大學選送教授至成大開授研究所等級的課程，並導入線上課程外，成大大學部學生亦可提早出國學習，參與成大教授在普渡大學的講學授課，並修習普渡大學的課程學分，在雙方良好的互動交流下，亦規劃將於今年秋季新增3個雙學位。

成大與美國普渡大學簽署工程領域雙學位計畫。圖／國立成功大學提供
成大與美國普渡大學簽署工程領域雙學位計畫。圖／國立成功大學提供
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在校方的大力支持下，成大學生透過雙學位計劃，能增加國際視野與競爭力，提早為以世界公民的身份為未來生涯做準備，另一方面，外國學生來台就讀成大，亦開啟了學校多元朝氣的文化，奠定真摯緊密的外交情誼，實現高等教育國際化的雙贏交流模式。

成大與美國普渡大學簽署工程領域雙學位計畫。圖／國立成功大學提供
成大與美國普渡大學簽署工程領域雙學位計畫。圖／國立成功大學提供
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成大指出，身為台灣高等教育頂尖人才的孕育搖籃，早在60年前的美援時期，即與美國工學院排名前10名的普渡大學展開緊密的合作關係，除讓成大轉型為台灣經濟與學術引擎，奠定現今頂尖綜合大學的基礎與架構，世代間所培育的人才更在臺灣經濟發展中扮演關鍵角色。

國際化的成大校園，學生熱情參與各式活動。圖／國立成功大學提供
國際化的成大校園，學生熱情參與各式活動。圖／國立成功大學提供
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成大的腳步正符合國際趨勢，在上個世紀末，歐盟多國即共同簽署「波隆那宣言」，透過歐洲地區內的高等教育合作，促進人才流動並保證高等教育品質，又近年東協亦成立東南亞國協品質保證網，加強東協各國的高教品保機制，提供東協學生平等國際交流的機會，並強化畢業後人才移動的速度，亦即在共容共融的基礎下，培養具備國際移動力的人才，是當今及未來各國高等教育投入的重點。

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