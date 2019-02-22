中原大學 連續三年勇奪企業最愛大學第一名

中原大學張光正校長（中）強調中原已將全人教育的核心價值轉換成核心競爭力。圖／中原大學提供 分享 facebook

中原大學以踐履篤實的校風、全人教育的辦學成效，深獲企業與社會各界之肯定，三度蟬聯1111人力銀行「企業最愛大學」私立大學第一名！此外，在教育部公布之107學年度全國大專校院註冊率資料中，亦以99.37%拿下公私立綜合大學大學部註冊率全國第一名的傲人成績！

中原大學張光正校長表示，中原大學以培養具備專業知識、品格涵養和生命智慧的知識份子為目標，並已將全人教育的核心價值轉換成核心競爭力，因此能連續三年獲得企業雇主評比為「企業最愛大學」第一，並且在105、106、107學年度學士班註冊率三度蟬聯冠軍，創下全國空前的紀錄與佳績！

專業領域 競賽屢創佳績

中原大學師生在各項專業領域表現十分相當亮眼，例如土木系學生組隊勇奪全國「抗震盃」競賽冠軍；資管系學生隊伍在「大專校院資訊應用服務創新競賽」囊括一金三銅；商設系「三虫印刷社」團隊勇奪「金點概念設計獎」年度最佳設計獎；電子系研發團隊做出全世界最小的振盪器控制晶片等。再再證明中原人不僅擁有學術專業，同時也具備團隊合作精神，是社會、企業所需人才。

資管系屢創佳績，學生發揮創意與專業，在全國資管大賽勇奪一金三銅。圖／中原大學提供 分享 facebook

國際交流 與海外名校合作

為提升學子國際移動能力及國際競爭力，中原大學提供全英語授課並與海外名校合作雙聯課程，遍布全球的姐妹校超過337間，106學年度國際移動學生達1036人。日前更與美國威斯康辛大學密爾瓦基分校及鴻海富士康集團簽訂人才培育計畫，不僅打開中原學子赴海外交換、工作的機會，更是台灣高等教育結合企業推動國際化的創舉。

中原大學亦重視師生身、心、靈之平衡發展，2018年榮獲中華民國通識教育學會表揚為全國「典範通識學校」，期望藉由通識教育的潛移默化，讓中原學生成為兼具知識與品格的「全人」！

全人教育 轉換為核心競爭力

中原大學重視學生品格教育與通識教育，而「全人教育」的核心競爭力已展現在每位中原人身上，因此能在各項評比中獲得佳績，包括：連續五年榮獲世界大學排名中心（CWUR）台灣私立綜合大學第一名，連續六年教育部私立大學獎補助經費私校最高，連續三年榮獲1111人力銀行「企業雇主最愛大學」私立大學第一名，在104人力銀行公布的台灣大專校院畢業生就業率也獲得私立綜合大學第一名，中原大學強調「學用合一」、「畢業即就業」，獲得社會各界肯定。