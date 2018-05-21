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樹德科技大學 科技創新技冠群倫

2018-05-21 00:00聯合新聞網 文／王昭月

圖／樹德科技大學
圖／樹德科技大學
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樹之風聲

樹德科大是南台灣第一所科技大學，少子化趨勢中仍擁有1萬1千多名學生，每年在國內外競賽獲大獎，囊括教育部設計戰國策與技職之光、德國iF設計獎與紅點設計獎、金犢獎、盛群盃HOLTEKMCU創意大賽等獎項，參加全國技能競賽、新一代設計展、青春設計節等屢創佳績。

樹德科大是德國紅點設計大賽的常勝軍。圖／樹德科技大學
樹德科大是德國紅點設計大賽的常勝軍。圖／樹德科技大學
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德業後世

40多萬名校友在台灣各界嶄露頭角，包括設計界之星王景民、服裝設計界引領風騷的古又文、來日必是台越希望的阮黃國越、電子工程悍將李國龍、搶救古蹟的林威廷、享有漫畫桂冠的韋宗成、活用存房煉金的施靜雯、讓鹿港小鎮變愛丁堡的張敬業、行銷科技高手黃千瑞、挑動顧客味蕾的劉柏楊、沉浸玻璃藝術的鄭銘梵、熱愛行銷台灣的香港女孩盧丹、在科技界綻放璀璨光芒的鍾哲民。

科技創新

校園骨幹網路採用乙太光纖網路，並以2Gbps的雙迴路連結各大樓，提供高品質無線網路環境。對外連線頻寬1Gbps，連接TANet台灣學術網路及TWAREN台灣高品質研究學術網路；室內空間訊號覆蓋率95%以上。全校資訊系統採用單一簽入及一次性簽入，使用便利性高，已通過「教育體系資訊安全管理規範」及「ISO29100個人資料保護管理制度」驗證。

學生在節電競賽表現優異。圖／樹德科技大學
學生在節電競賽表現優異。圖／樹德科技大學
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技冠群倫

設置對應社會潮流與生活應用的學系課程，落實「生活科技化，科技生活化」。提供繁星甄選、高中申請入學、甄選入學績優、菁英招募績優、國際見學、技優甄審入學等入學獎助學金及「百萬築夢計畫案徵選」獎助。2016年獲德國iF概念設計獎全球第一、2016年至2017年蟬聯行銷企劃類時報金犢獎、2012年至2017年55件作品獲德國紅點設計獎；並拿下2017年第44屆阿拉伯聯合大公國阿布達比國際技能競賽平面設計技術職類金牌、2018年德國iF設計獎金質獎。

大儒之師

全校276位專任教授有194人具博士學位，博士教授群比例高達70.29%，專業學養及教育熱情兼具，同時導入業界專家協同教學，強化產學實務連結，培育具實作能力及就業力人才。

學貫中西

設有管理、資訊、設計、應用社會四大學院，包含1個博士班、12個碩士班（含1個碩士學位學程）、20個系、4個學位學程、二專6個科。學制分為研究所、四技日間部及進修部、二技進修部及二專，學生數逾萬人。歸國學人、國際學生，專業知能通達國內外。

動漫風盛行，樹德科大培育的人才不缺席。圖／樹德科技大學
動漫風盛行，樹德科大培育的人才不缺席。圖／樹德科技大學
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百萬築夢計畫幫助有志學生，一圓夢想。圖／樹德科技大學
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樹德科大學生是「盛群盃」常客，屢屢奪下金獎。圖／樹德科技大學
樹德科大學生是「盛群盃」常客，屢屢奪下金獎。圖／樹德科技大學
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學生赴英國參訪，拓展國際視野。圖／樹德科技大學
學生赴英國參訪，拓展國際視野。圖／樹德科技大學
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■樹德科技大學

高雄市燕巢區橫山路59號

07-6158000（代表號）

07-6158999

http://www.stu.edu.tw

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