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稻江科技暨管理學院安心就學 畢業即就業

2018-05-21 00:00聯合新聞網 文／卜敏正　

稻江校園美麗廣闊，採西班牙式建築，充滿人文氣息。／稻江科技暨管理學院提供
稻江校園美麗廣闊，採西班牙式建築，充滿人文氣息。／稻江科技暨管理學院提供
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稻江科技暨管理學院成立於2001年，是全國第一所教學實用型大學，位於嘉義縣縣政中心，距嘉義高鐵站5分鐘車程，距82號東西快速道路僅數百公尺、交通方便。現有「科技暨設計學群」、「管理學群」、「民生學群」三大學群、11學系（4碩士班），尤其重視專業學習、學以致用。

校長張淑中表示，稻江「安心就學方案」學費全國最低，擁有全國唯一兩座標準棒球場，及第一間國際競賽級電競館的高教大學，幫助學生畢業即就業，並唯一提供2人1房高級住宿。

幼兒教育學系

稻江學院校長張淑中 圖／稻江科技暨管理學院提供
稻江學院校長張淑中 圖／稻江科技暨管理學院提供
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她說，稻江校園美麗廣闊，採西班牙式建築，充滿人文氣息，朝「小而美，小而精緻，小而優質」方向發展。幼兒教育學系是台灣唯一同時與精英國際教育管理顧問公司、保進文教事業、美樂蒂兒童美語等三大幼教集團簽訂產學合作的大學系所，提供優渥獎助學金，並保證畢業後進入幼教機構服務年薪50萬以上。

社會工作學系

社會工作學系與國內多家社福機構長期產學合作，整合產、學、醫跨域資源，與奇美醫院簽訂產學合作計畫，是國內少數畢業前即已掌握社工職場就業先機的學系。時尚美容藝術管理學系國際賽中屢屢為台爭光，2017國際盃美容造型賽創意面具冠軍、國際美容奧林匹克技能競賽雙料冠軍。

法律學士學位學程

張淑中指出，法律學士學位學程在國家各類考試都交出亮眼成積，尤其是近年律師高考，多位同學以高分金榜題名，是各行業培養第二專長的專業學系，也是少數私校具備標準實習法庭的學系。

休閒遊憩管理學系

稻江對棒球運動推廣也有目共睹，「休閒遊憩管理學系」招收國內外優秀棒球選手，是全國唯一擁有兩座國際標準棒球場大學系所，是日韓職棒來台冬訓首選；美職大聯盟紅襪、水手、辛辛那提紅人等總球探相繼來訪，是台灣棒球運動重要培訓基地。球隊曾獲全國大專院校聯賽總冠軍、2018年晉級全國大專院校甲一聯賽。

休憩系棒球隊曾獲國內大專院校聯賽以及兩岸大學棒球聯賽冠軍；2018年更晉級全國大...
休憩系棒球隊曾獲國內大專院校聯賽以及兩岸大學棒球聯賽冠軍；2018年更晉級全國大專院校棒球聯賽甲組一級資格。圖／稻江科技暨管理學院提供
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餐飲管理學系

張淑中也推崇稻江餐飲系師生，在國內外餐飲競賽獲獎無數，是全國唯一「龜甲萬盃國際烹飪大賽」蟬聯四年霸冠軍；2017日本國際料理大賽勇奪一金一銀；並聘請台灣三大國寶級名廚：阿發師、兆麟師、宏徹師任專技教授。2017年帶學生赴日本知名烘焙學校「菓子專門學校」教學，開拓國際視野。

校長張淑中聘請台灣三大國寶級名廚：阿發師、兆麟師、宏徹師任專技教授。圖／稻江科技...
校長張淑中聘請台灣三大國寶級名廚：阿發師、兆麟師、宏徹師任專技教授。圖／稻江科技暨管理學院提供
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行動科技學系

她說，行動科技學系與國內科技龍頭元晶太陽能科技簽訂產學合作暨工作媒合；而經營管理學士學程則與中部最大餐飲集團「潮港城美食集團」產學合作，產學媒合讓學生在學期間即進入職場獲得實務經驗。

表演藝術學士學位學程

「表演藝術學士學位學程，是傑出演藝人才搖籃！」張淑中認為，校園讀書只是學習的一部分，學校更重視學以致用。「我的少女時代」明星主角王大陸，以及獲大陸央視「星光大道」冠軍的「獵戶座」主唱杜銘哲、陶笛協會理事長蔡耿昌等人，都是該系明星學生。學校近年還與台視、八大、大愛等公司簽訂產學合作，創造更多就業機會。

王大陸（中）是稻江表演藝術學系明星學生。圖／稻江科技暨管理學院提供
王大陸（中）是稻江表演藝術學系明星學生。圖／稻江科技暨管理學院提供
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動畫遊戲設計學系

動畫遊戲設計學系則是電玩遊戲設計與電競產業前哨站。三名「閃電狼」主將同學勇奪2017全球電競大賽總冠軍，學校耗資千萬建置國際賽「電競館」。此專業級「電競館」將與演藝系專業「攝影棚」結合線上直播各賽事，成為電競產業前哨站。此外，學校的觀光規劃學士學位學程，培養搶手觀光規劃人才，與國內各大旅行業產學合作。

動畫遊戲設計系學生擔任「閃電狼」主將，勇奪2017全球電競大賽總冠軍。圖／稻江科...
動畫遊戲設計系學生擔任「閃電狼」主將，勇奪2017全球電競大賽總冠軍。圖／稻江科技暨管理學院提供
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■稻江科技暨管理學院

嘉義縣朴子市學府路2段51號

嘉義╱05-362-2889 轉223、225、226；05-362-3133

0988-058-008 或 0988-058-012

台北╱02-2558-1065 轉14

0973-990-005

http://www.toko.edu.tw

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