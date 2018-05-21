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輔英科大高齡產業人才 迎向長照世代

2018-05-21 00:00聯合新聞網 文／劉星君

　

輔英科大致力培育健康照護產業人。圖／劉星君、輔英科大提供
輔英科大致力培育健康照護產業人。圖／劉星君、輔英科大提供
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長照議題成全球趨勢，位在高雄市大寮區的輔英科技大學，是南台灣以健康照護產業人才培育見長的優質學校，今年成立60周年，將成立「高齡長期照護菁英人才培訓中心」作為校慶最大獻禮，全方位培育高齡產業人才。

輔英科大校長顧志遠說，未來是高齡社會，今年成立「高齡長期照護菁英人才培訓中心」從一個人健康、亞健康、失智失能到臨終關懷，針對人在老化過程中面臨情況，完整培育照護人才。

顧志遠說，「健康價值」是輔英系科所院規劃核心，發展「護理」、「醫學與健康」、「環境與生命」及「人文與管理」等4所學院與16個學系、5個碩士班、3個專科，衍生與健康照護、健康回復、環境健康、科技健康、休閒管理與高齡照護等相關科系，從「培育白衣天使的搖籃」發展「健康大學」。

輔英科大致力培育健康照護產業人。圖／劉星君、輔英科大提供
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「未來的世代是章魚人才世代」，顧志遠說，鼓勵學生們多領域學習，輔英16個學系每個都相關聯，學生們學習「加乘效果」。

顧志遠分析，未來對高齡者照護，不只傳統照服員洗澡翻身，而是包括全人、客製化營養照護、物理治療、健康美容與醫療照護等，從人的角度出發；重視「健康」價值，輔英科大每個科系，每學期須開設健康照護相關課程，包括資訊科技與管理系將機器人、遠距醫療、AI人工智慧等，為未來照護產業人才準備。

輔英科大致力培育健康照護產業人。圖／劉星君、輔英科大提供
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「課程、證照、就業貫連」顧志遠說，學校觀察就業所需證照設計課程，從企業所需架構課程，讓證照學習與與課程結合「逆向設計」。

「從社會健康照護需求，看見學校的責任。」顧志遠說，學校重視學生與職場接軌，培育學生國際觀，推動國際實習，提供優秀新生獎勵金。教學師資，除專任、兼任老師，輔英延聘業師到校教學，擔任業界與學生就業媒合平台，學生實習累積人脈，業界物色理想人才。

輔英科大致力培育健康照護產業人。圖／劉星君、輔英科大提供
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輔英科大致力培育健康照護產業人。圖／劉星君、輔英科大提供
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■輔英科技大學

高雄市大寮區進學路151號

07-7811151

http://web.fy.edu.tw/bin/home.php

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