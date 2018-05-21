雲林科大YunTech 未來教室接軌國際

2018-05-21 00:00 聯合新聞網 雲林訊



面對高度全球化的人才競爭，世界各國高等教育系統，都在進行制度革新。國立雲林科技大學除有效開設面對未來社會的課程與教學改革，全面強化學生畢業即戰力之就業軟實力外，更直接以中央政府挹注之教育資源，打造新型態科技大學。

雲科大美麗校景。圖／雲科大提供 分享 facebook

不必出國 與國際趨勢零距離

哪些改變你一定要知道？雲科大導入新興教育科技的未來教室，不出國也接軌國際；還有全台唯一，具變形蟲實驗精神之未來學院（跨工程、設計、管理與人文全面培養）；就業保證的「問題導向學習」（Problem-Based Learning ,PBL）產學教育合作課程，徹底實踐結合地方創生與師生創意能量，讓「大學就是矽谷」，鏈結產官學能量的聚落經濟，深化大學也有企業進駐的人才培育園區。

大數據的使用也讓雲科大職涯輔導與就業媒合，老師教學納入企業用人趨勢與薪資大數據，再透過網路學習紀錄學習軌跡，教學能針對弱點，更讓滑世代的學生，線上搶課瘋學習。雲科大期許年輕的學子們，以踏實的態度編織遠大的教育夢想，以堅定的腳步不斷突破與創新，加入雲科璀璨未來。

雲科大學生表現成就學校榮耀。圖／雲科大提供 分享 facebook

入學即實作、實習 保證就業

雲科校園打造產業人才培育科技園區，保證就業。務實致用的PBL中心，從大一入學即可到各實驗室見習、實作、實習，讓學生畢業即就業，延續旺盛的產學研發能量。

雲科大也採未來學院彈性學制，個別化教育支持。對現有學制感到失望的學生，也可透過募課平台、自主學習、彈性學分及微學分等學習系統，培訓由匠到師的技術精進技能。

打造產業人才培育科技園區，保證就業。圖／雲科大提供 分享 facebook

雲科大校長 楊能舒博士 圖／雲科大提供 分享 facebook

國立雲林科技大學

雲林縣斗六市大學路3段123號

05-5342601

產學熱線：05-5324580

https://www.yuntech.edu.tw/

國立雲林科技大學 廣告