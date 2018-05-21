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全國規模最大技職校院 高科大13學院齊力招生

2018-05-21 00:00聯合新聞網 高雄訊

國立高雄應用科技大學、高雄第一科技大學及高雄海洋科技大學，自去年2月1日起合併為「國立高雄科技大學」，是國內第一所三校合併成功案例，學生人數達2萬8000人、教師人數達800多人，為全國規模最大的技職校院。學術領域包含工程、電資、電機資訊、海事、海洋工程、水圈、管理、財務金融、外語、人文社會等13個學院，教師專長及研究領域多樣且豐富，供考生多元選擇。

高科大為全國最大技職校院，13學院選擇多元。圖／高科大提供
高科大為全國最大技職校院，13學院選擇多元。圖／高科大提供
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全國首創 三大特色五大校區

高科大校長楊慶煜表示，高科大是全臺唯一融合「親產優質」、「創新創業」及「海洋科技」三大特色為發展主軸的科技大學，加上五校區水陸地理優勢加乘，與地方及國際產業緊密連結，未來將成為「高雄的智庫」、「產業的引擎」、「南向的基地」，培育產業發展人才的國際化典範大學。高科大深獲教育部肯定，「高等教育深耕計畫」補助金額不僅為全國科大冠軍，大學社會責任實踐計畫（USR）補助件數及總金額更居全國大學之冠。

全國第一 技職資源科大之冠

為鼓勵優秀學生加入高科大行列，除原三校已有的學雜費減免及各項助學金外，為減輕弱勢家庭經濟負擔，讓莘莘學子學習無後顧之憂，高科大針對四技暨五專日間部招生，發起「攜手圓夢起飛、逆風少年大步走！」凡報名該校四技招生考試符合申請資格的學生，入學後即享有考試報名費全免及全額補助考試當天來回的交通費用，希望鼓舞更多努力向上的學生進入高科大就讀，不因經濟因素中斷學業。

高科大首創融合「親產優質」、「創新創業」及「海洋科技」三大特色。圖／高科大提供
高科大首創融合「親產優質」、「創新創業」及「海洋科技」三大特色。圖／高科大提供
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此外，強調親產優質特色的高科大，積極開辦產學攜手專班，107學年度建工校區的進修部四技學制觀光管理系將與漢來美食高雄分公司及麗尊開發合作推出「觀光餐旅專班」；楠梓校區電訊工程系及微電子工程系則開設「華泰電子專班」。專班係由該校與企業共同合作開辦，錄取後，即成為合辦企業正式員工或技術生或實習生，享有完整勞動條件保障，對於有意升學的弱勢學生，就學期間亦有薪水支撐其生活所需，更讓學生畢業後，即具備產業所需能力。

高科大深獲教育部肯定，技職資源科大之冠。圖／高科大提供
高科大深獲教育部肯定，技職資源科大之冠。圖／高科大提供
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國立高雄科技大學

高雄市三民區建工路415號

07-3814526

http://www.nkust.edu.tw/

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