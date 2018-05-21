屏東大學AI＋大數據 科技實力受肯定

國立屏東大學是國內唯一具備師培、技職及高教三大領域的大學，其中管理學院去年剛通過ACCSB（華文商管學院）認證，是國內第4家通過認證的國立大學，另外資訊學院首創電腦與智慧型機器人學程，並成立南部第一個VAR體感中心，更受外界注目，透過產學合作，學生一畢業就具備業界需要的專業技能。

屏東大學校園環境優美。圖／國立屏東大學提供 分享 facebook

電腦與機器人學位學程 南台灣唯一

屏東大學校長古源光表示，大學特色就猶如一個學校的身分識別證，以屏東大學而言，目前資訊及科學領域的發展就備受肯定，尤其在人工智慧與VAR中心的帶動下，不但融合了資訊學院的相關科系、也加入了管理學院的大數據分析，形成學校的一大特色。

屏東大學成立VAR體感中心，直接與產業接軌。圖／國立屏東大學提供 分享 facebook

還有屏大成立南台灣唯一的電腦與智慧型機器人學位學程，更與科技產業緊密結合，吸引許多對機器人有興趣的學生就讀，並曾舉辦全國創意智能機器人大賽，帶動機器人研究。

另外管理學院涵蓋財務金融學系、不動產經營學系、商業自動化與管理學系、行銷與流通管理、休閒事業經營及企管、國貿、會計等學系，多年來為南台灣培育出許多財金界的菁英，去年學院獲得ACCSB認證，更可見管理學院的超強實力。

屏東大學管理學院通過ACCSB（華文商管學院）認證，是國內第4家通過認證的國立大學。圖／國立屏東大學提供 分享 facebook

推動跨領域專長學程 為證書加值

校長古源光表示，學校自107學年度起首次推動跨領域專長學程，鼓勵各系將自由選修學分提至20學分，並開設以「職能專長」為導向的新式學分學程，也就是鼓勵學生跨系、跨校區學習，透過自由學分的加值，培植第二專長，只要修畢規定的學程學分者，學位證書上也會加註第二專長。

屏東大學位於屏東市區，交通便利，校園優美，目前與全球115所大學簽定姐妹校院協定，並與日本、捷克、韓國等高教學府展開實質交流，希望透過更多的國際交流，培養學生的國際移動力。

國立屏東大學

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