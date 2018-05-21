明新科大MUST＋PLAY創新教學 玩出競爭力

明新科技大學開國內技職院校之先，導入創新教育的精神，以「MUST+PLAY」、「玩出樂活競爭力」概念，推動跨領域的「創新、創意、創造」教學型式，翻轉對技職教育的刻板印象。明新科大校長林啟瑞表示，知識的學習不再侷限在教室裡、黑板上、課本中；課程的傳授也不只是透過講台上的老師、實驗室裡的燒杯器材。

明新科大提出MUST+PLAY創新教學模式，鼓勵學生跨領域玩出競爭力。圖／明新科技大學提供 分享 facebook

量身訂做 引導自主學習

林啟瑞說， 明新科大以「MUST+PLAY」擘劃符合跨領域、知識活用未來教育型態的全新課程計畫，其教學精神，「玩‧樂‧學‧習」不單是字面上的PLAY，而是建構藏息相輔的教學環境，在大學裡能「玩專業」、「樂跨域」、「學技能」、「習創新」，培養學生發展出跟上社會潮流與產業變化的能力，成為能滿足像是AI、大數據、物聯網（IoT）等技術創新帶來的產業人才的需求變革的「未來人才」。

「從玩樂學習中玩出競爭力」林啟瑞說，「MUST+PLAY」以學生需求導向來「量身訂做」出多元、創新、跨域、整合性的學習菜單，來引導學生自主學習、動手實作，由「學中玩、玩中做、做中學」的教學方式，培養學生創新思考、適性參與、解決問題，實務應用的能力。

生活化的「咖啡化學解析」，利用光學儀檢測咖啡，學習咖啡化學結構同時學會儀器操作。圖／明新科技大學提供 分享 facebook

整合資源 打破院系框架

林啟瑞舉例，「MUST+PLAY」的課程，像是運動管理系讓大四學生用辦一場年度「活動賽會」的方式，模擬組成公司團隊，課程進行完全由學生主導，從企畫、宣傳、場地設計、節目安排，也到鄰近的公司行號拉公關贊助募經費，最後以晚會方式呈現成果展。透過實際辦一場大型活動，整合相關知識，從實務中累積出帶著走的實力。而工學院的機械人設計，利用具創造性的樂高組件，訓練同學跨域思考，跳脫單純工業應用，從長照、幼教、休閒娛樂等生活實務領域，結合物聯網、大數據觀念，去學習跨領域的實用性機器人製作與發展。還有「咖啡與化學」課程，從日常的「泡咖啡」、「喝咖啡」認識艱深的化學原理，利用光學儀檢測咖啡成分，認識咖啡化學結構，同時學會儀器操作。

林校長最後說，學校將不再用單一次的期中期末紙本考試，做為評量學生成就的唯一途徑，上課也不必侷限於固定課表。「MUST+PLAY」所規畫的是，整合資源與打破院系框架，提供多元的入學、教學與評量型式，「未來人才」的實質能力養成，遠比文憑重要。

明新科技大學校長林啟瑞，推創新教學翻轉技職教育。圖／明新科技大學提供 分享 facebook

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