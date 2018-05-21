吳鳳科技大學 連續5年獲教育部頒發技職之光

屹立在雲嘉平原的吳鳳科技大學，不斷培育學子成長茁壯，在各行各業發光發揚。吳鳳學生已經連續5年獲得教育部技職之光獎（證照類），學校和老師全力輔導考照，許多學生考取的證照不只實用，而且是頂尖類別，畢業後都是各家公司搶著要的專業人才，薪水也是水漲船高。

106年技職之光陳俊廷(右2)。圖／吳鳳科技大學提供 分享 facebook

105年技職之光吳宗庭。圖／吳鳳科技大學提供 分享 facebook

104年技職之光王家慶(右1)。圖／吳鳳科技大學提供 分享 facebook

103年技職之光李亞修。圖／吳鳳科技大學提供 分享 facebook

102年技職之光張益銘。圖／吳鳳科技大學提供 分享 facebook

■優點與特色

● 全國唯一設有消防系所及安全科技管理系。

● 全國唯一成立「智動化工業控制系統」教育訓練中心。

● 新設「長期照護系」，全國唯一互聯網長期照護的雲端教學，與多家醫療機構簽訂產學合作，規劃設置長照機構及門診中心，提供優質實務教學，培訓管理與照護並重的專業人才。

● 嘉雲南之最：產學合作教育訓練中心嘉雲南之最。

● 嘉雲南第一：技能檢定╱訓練場所數量嘉雲南第一。

● 創新創意課程列為必修課程。

■吳鳳科大近三年來學生和老師表現優異

● 國際競賽獲獎：近年來在國際競賽累計榮獲34金32銀26銅24特別獎，尤其在瑞士日內瓦、美國匹茲堡和德國紐倫堡等各大國際發明展，都是常勝軍，獲獎不斷。

● 學生考取消防特考及專技高考成績斐然：近年來學生考取消防特考155人，專技高考175人。

● 學生考取證照成績突出：103-106年度各項證照，包括勞動部技術士等，共計考取1萬5313張。

學生考取證照成績斐然，獲得專利密度全國頂尖。圖／吳鳳科技大學提供 分享 facebook

產學大攜手成立「智動化工業控制系統」教育訓練中心 圖／吳鳳科技大學提供 分享 facebook

吳鳳科技大學

嘉義縣民雄鄉建國路二段117號

05-2267125

http://www.wfu.edu.tw/wufeng/index.htm