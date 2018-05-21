元培醫事科大 培育健康科技人才

元培醫事科技大學為培育大健康產業科技人才，積極與美國哈佛大學合作，同時在學校與勞動部合作設置賈桃樂醫事體驗分館，與學術、產業密切配合，同時在畢業、就業時可於賈桃樂醫事體驗分館體驗就業方向，達到畢業即就業無縫接軌。

與哈佛大學合作 透過科技培養健康習慣

元培與美國哈佛大學3月21日為全球培養健康新習慣模式簽訂合作意向書，6月凱博文教授（Professor Arthur Kleinman）專程來台簽署合作協議書，推廣 i SoCon→IoT+ ICT+SIS要健康長夀，即以科技產品透過資訊及通訊科技、網際網路、系統整合，群組及社會關懷，落實健康促進，培養健康新習慣。

美國哈佛以元培為示範點，透過科技產品、群組及社會關懷，期能為全球養成規律新習慣的健康促進與「智慧生理運動量測器材」制定全球性規格，而在全球培養健康新習慣。

元培校長林志城表示，學校視健康銀行為時間銀行的2.0版，只要在學校中有服務時數，即可以換健身運動時數，以使用服務時數幫助自己。哈佛教授陳宏圖表示，哈佛也有針對老齡化社會的課程，未來雙方不排除在相關科系上，透過學術與相關交流一起為長照努力。

美國哈佛與元培簽署MOU。圖／元培醫事科技大學提供 分享 facebook

智慧精準運動中心 提供健康促進服務

元培醫事科大AIPEX精準運動中心，將針對新竹市三個樂齡學習中心的居民與新竹科學園區的科技業職工提供精準健康促進服務，積極打造成功案例。並使新竹成為全球健康與社區醫學（Global Health & Social Medicine）的示範點。

智慧精準運動中心（AIPEX中心）所關注的則為中高齡亞健康者、或術後病後出院患者、或失能失智前期高齡者，急需一套有效的服務模式，針對這群個體所設計的服務方案，除了提供合宜運動處方，也創造支持的環境，讓民眾培養規律的運動習慣，達到健康促進與疾病預防的效果。

賈桃樂醫事體驗分館 提供職業教育體驗

全台首座以醫事領域為主題的賈桃樂醫事體驗分館去年11月8日揭牌，已有1443人次參觀。主要服務對象為青年學生族群，中心著手規劃具系統性、豐富性、多元性及趣味性等專業之醫事及非醫事類體驗活動，讓青年學子充分認識醫事及非醫事相關行職業內涵與性質。

未來賈桃樂醫事體驗分館將陸續著手規劃第二條以生技健康職類為主軸之體驗線，並透過學校在醫事方面之深厚專業實力搭配新科技的體驗設計，提供青年學子扎實的職業教育體驗課程，降低學用落差，達到適才適所的最大效益。

智慧精準運動中心成立揭牌。圖／元培醫事科技大學提供 分享 facebook

元培醫事科技大學

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