仁德醫專 護理師考照率逾9成

私立仁德醫護管理專科學校近年來辦學績效卓著，許多科別學生在就業市場都搶手。根據內政部的統計資料，2017年碩博士的失業率高過專科生，專科教育不但是國內培養中高階實用人才的主要管道，業界也普遍認為受過五專教育的學生非常「好用」，仁德學生素質廣獲肯定，不少學生在畢業前就已被業界相中並簽約。

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考證照身手非凡 廠商徵才最愛

仁德醫專校長黃柏翔指出，去年仁德醫專學生護理師考照率超過9成，高於全國平均的考照率4成1，排名全國第一。去年首度舉辦的視光學師、生證照，仁德校友有1100人應考，有967人獲得證照，表現都亮眼，也贏得徵才廠家的認同和青睞，樂於到仁德徵才。

仁德職業安全衛生科校友邱律維，畢業後應屆參加「高考工礦衛生技師」，成功考取證照，可望在業界大展身手，成為擁有6萬元月薪的高薪一族。目前全國通過這項考試的還不到60人，學校查詢考選部資料，確認他是唯一應屆通過考試的考生，成為最年輕「高考工礦衛生技師」。

邱律維（右）應屆考取高考工礦衛生技師，仁德醫專校長黃柏翔頒贈傑出校友證書。圖／仁德醫專提供 分享 facebook

考上碩士班 全國榜單最年輕

仁德復健科校友參加107學年度各大學研究所碩士班考試，共有莊雁涵、朱于文、郭姮妤、李雅琴、潘乙伶5人名列金榜，其中潘乙伶去年剛畢業，以職能治療師身分在校擔任研究助理，五專畢業僅一年就以同等學力考取中山醫學大學職能治療研究所碩士班，也是全國榜單中最年輕的上榜者。

黃柏翔指出，校方鼓勵學生考證照，並配合政府新南向政策，推動學生強化英文能力，在仁德就學期間，學生只要認真學習，都能培養出堅實的能力並開創前程。

仁德醫專各科學生在就業市場十分搶手，吸引業界、廠家到校園徵才。圖／仁德醫專提供 分享 facebook

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