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打造國際校園 義守大學連獲3年泰晤士報最佳大學

2018-02-23 13:00聯合新聞網 文／王昭月

圖/義守大學提供
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迎接青年創業與全球跨域浪潮，剛歡慶創校27年的義守大學近年積極打造國際化校園，除全英語授課的「國際學院」外，也取得國際認證，至今連續3年獲倫敦「泰晤士報」評選為全球最佳大學，年前再上榜俄羅斯RUR「2017年最佳大學」，讓學歷加值，這也意味取得義守大學學歷即具備全球移動力，有助學子未來求學深造或跨國工作。

面對少子化浪潮，義守大學新學年的招生率並不受影響，新上任的校長陳振遠表示，國際認證、學歷加值、集團優勢及9年教育部教學卓越計畫的肯定，都是義大獲得學子青睞主因。

註冊率超過9成 境外生來自全球

根據教育部公布的106學年度統計，義大日間部註冊率達90.4%，在南部私立綜合大學中表現最佳。醫學院等9大學院廣招來自全球約50個國家的境外生，人數高達2000人，不只是選擇來台深造的香港學生首選，也獲馬來西亞等東南亞國家教育單位推崇，頻繁交換遊學；此外，義大在全台私立大學中首創原住民族學院，吸引近700名原民學生就讀，多元校園充滿活力。

圖/義守大學提供
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跨院系創新學院 為創業準備

因應創業趨勢，義守大學跨院系成立「創新學院」，開設智慧機械、生技醫療、創意餐旅3個學程，連續2年獲得「創新創業中心示範學校計畫」補助，入列教育部指定的11所示範大專院校基地，也是彰化以南唯一的私立綜合大學。

義大研發能量充沛，多年來在「2017台北國際發明展」等國內外發明展囊括大獎，成績亮麗，去年底更攜手國研院、義大醫院，三方合推智慧醫療，積極打造南台灣生醫與農技重鎮，挺進國際。

圖/義守大學提供
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義守大學創業教育部

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