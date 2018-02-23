與國際接軌 南華大學提供學生高額海外學習獎勵金

47級分以上學雜費、住宿費全免，並提供高額海外學習獎勵金。

南華大學以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」發展特色辦學。 圖／南華大學提供 分享 facebook

南華大學以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」發展特色辦學，連續五年獲教學卓越計畫教育部補助共2億4000萬，並列全國第三；榮獲教育部頒發「藝術教育貢獻績優獎」；國家圖書館公佈學術表現獲最佳學術曝光獎、知識分享獎與學術影響力獎蟬聯全國私校第一；連續兩年獲選世界綠色大學百大學校；連續三年獲「全國生命教育及品德教育最具特色大學」，更獲行政院頒發「國家永續獎」，全校師生參加校外競賽平均每年獲獎超過600件。

南華大學獲得行政院106年國家永續發展獎。 圖／南華大學提供 分享 facebook

南華大學實施獎優扶弱制度，在學四年全面國立收費外，還有多種優渥獎助學金，弱勢加碼、免學雜費、住宿費還有生活扶助金及第一志願獎金等。學測成績31級分以上即有3至30萬的「海外學習獎勵金」，可進行2+2雙學位、交換生、移地教學等多元海外學習。

南華大學連續五年獲教育部教學卓越計畫。 圖／南華大學提供 分享 facebook

106學年度個人申請分發率，南華大學排名全國18名，私立大學排名第8名，整體註冊率近90%。該校與超過400家機構簽訂實習合作，亦與260家企業簽訂產學合作，畢業生平均就業率達到90%，雇主滿意度達87%。

校園亮點

47級分以上四年全免學雜費、住宿費並海外學習金

107學年度南華大學更為47級分以上同學，打造四年學雜費、住宿費全免方案，另還有16萬獎助學金；一般海外學習獎勵金47-56級分有20萬，57級分以上更高達30萬。

南華揚帆專案 提供免費來回機票

2年南華大學(全免學雜費、住宿費) ，2年美國西來大學(全免學費)

南華大學與台灣佛光大學、美國西來大學、澳洲南天大學及菲律賓光明大學，共同成立「佛光山系統大學」，提供學生多元化學習資源。校長林聰明表示，南華大學於107學年度推出「揚帆專案」，成立「國際企業學士學位學程」專班，推動2年在南華大學就讀，學雜費、住宿費全免，2年在美國加州西來大學，學費全免之外，更補助前往洛杉磯就學的來回機票，希望能培育出更多優秀的國際人才。