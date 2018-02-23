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網羅優秀學子 金門大學發展在地特色

2018-02-23 13:00聯合新聞網 金門訊

金門大學榕園。 圖/金門大學提供
金門大學榕園。 圖/金門大學提供
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國立金門大學是台灣高等教育的第一線，是近年來異軍突起的閃耀新星。校方表示，該校近年來在教育部與金門縣政府大力支持及全校師生共同努力之下，已成為各界矚目與肯定的國立大學，金大學生人數不僅年年成長，更有台中一中畢業的滿級分學生以第一志願就讀金大。

金門大學具有閩南、僑鄉、戰役、酒香、兩岸、生態等發展特色，同時有完整的海內外交換生制度及實習制度，校方積極與海外、大陸及本地企業密切合作，推動產學合作，如企管系與廈門銀行合作，歷年來有多位學生由實習管道進入企業成為正式一員；華語系與印尼、越南、馬來西亞的頂尖大學簽訂合作協議書，推派優秀學生至海外名校實習，增加學生國際視野與能見度，畢業生表現優異，深受業界肯定，是極具發展潛力的國立大學。

國內外多所名校結盟 交換學習機會多

金門大學與國內外名校簽署學術結盟，並進行學生交換學習活動，國內交換學校計27所、國外交換學校計18所、大陸交換學校計33所，開拓國際視野，提供學生更多元學習機會。該校除有教育部的支持外，還有金門縣政府及來自馬來西亞、新加坡、印尼、汶萊等海外僑領的大力贊助，讓金大校務發展穩定，學生表現也深受各界肯定，吸引許多台灣明星高中畢業生前來就讀。

入學獎勵獎學金 入籍再享縣民福利

為了吸引優秀的學生來金大就讀，校方提出的入學獎勵多元化，針對學測總級分達滿級分者，最高可領取400萬元獎學金。學測總級分達頂標者，最高可領取50萬元獎學金；學測總級分達前標者，最高可領取24萬元獎學金。以指考成績入學為前三志願錄取者，且為錄取學系排名前50%者，將可獲得最高獎學金24萬元；另外，針對弱勢學生，也特別於個人申請入學管道提供優先錄取名額，讓有心向學的學子可以在金門大學實現理想。所有入學獎勵獎學金沒有名額限制，只要達到標準皆可領取。

另外，就讀金大的學生皆可入籍金門縣並享有金門縣政府的優惠措施，例如每年有1萬元就學津貼及4000元交通圖書券，金門大學學生若設籍在學校，也可以享有和縣民一樣的各項福利！

實習教育部金門大學

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