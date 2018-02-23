定位產學型學校 明道大學培養學生職場即戰力

教育部106年校務評鑑全數通過

校園內境外生比例全國私校第一

成立農業公費專班全國私校唯一

培養學生職場即戰力與國際移動力

全校實習 就學等於就業

明道大學定位為產學型大學，是國內唯一推動大三生全面進入業界實習一年的大學，校長郭秋勳表示，創新與創業是學校重要方向，跨域整合能力強，老師帶領學生進入職場做中學，積極為畢業生打造職場即戰力。

推動全校實習制度，學生提前卡位，就業率百分百。 圖／明道大學提供 分享 facebook

深具特色的餐旅系學生表現亮眼，2017年分別在中國國際烹飪藝術大賽獲得銅牌、全國健康餐飲實務技能競賽拿到銀獎，不只在各大比賽獲獎無數，全台各地五星級飯店如雲品國際酒店、長榮桂冠飯店等皆可見到明道實習生，更有表現優秀的學生結束實習後就被留任。全國最大的蔬果供應商漢光果菜生產合作社更提供明道企管系和精農系實習生每年將近六百萬元獎學金，學生不但享有實習生活津貼，畢業後也立即擔任企業幹部。

明道大學定位產學型大學，積極連結產業輔導學生就業。 圖／明道大學提供 分享 facebook

國際化校園 開放交流求進步

明道大學105學年度全校境外生有788人，106學年度更成長到819人，往千人大關邁進，國際化腳步快速，除了吸引海外學子，更提供台灣學生出國求學機會，尤以應用日語學系最蓬勃發展，透過老師積極接洽，一年有40個交換學生名額，比一般國立大學還多，更開辦海外實習計畫，只要面試通過，就可以到日本實習一年，不但提供吃住，還有一年約一百萬日幣的工資可領，讓學生們趨之若鶩。

以學生為本位，提供學生校內外參賽和發表成果的舞台。 圖／明道大學提供 分享 facebook

辦學有特色 明道獲各界肯定

郭秋勳表示，明道大學在106年度通過教育部校務評鑑，並得到教育部「教學增能計畫」、「教學創新試辦計畫」和「新南向計畫」各項補助，也是全國唯一獲農委會核可，成立「農業公費專班」的私立大學，就讀明道大學農業公費專班，享四年免學雜費和住宿費，學生可以無後顧之憂安心求學，成為青農的明日之星。

學校資訊

電話：04-8876660分機1911~1915

地址：彰化縣埤頭鄉文化路369號

網址：www.mdu.edu.tw

3/3大學生體驗營，歡迎學生報名參加，了解明道的美好。