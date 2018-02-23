培育學生國際移動力 宜蘭大學連獲卓越計畫肯定

2018-02-23 13:00 聯合新聞網 宜蘭訊



國立宜蘭大學致力於教學發展創新的成果有目共睹，除了連續第九年獲教育部獎勵大學教學卓越計畫肯定外，更拿下教育部補助教學創新試辦計畫，合計將投入6千萬元用於提升教學品質及強化創新教學、培養學生問題解決、基本核心能力及強化師生國際參與。

此外，宜蘭大學在磨課師系列課程製作計畫也獲得國內外肯定，累計4年來，宜大16門磨課師課程共獲1022萬元製作補助，並於7月間榮獲香港CMS2017大中華區MOOC研討會的MOOCr Award大獎，樹立數位學習的標竿典範。

宜蘭大學學生到馬來西亞海外實習。 圖/宜蘭大學提供 分享 facebook

科學園區產業合作 海外實境教學

「聚焦實務創新型科學研究，攜手宜蘭科學園區產業合作，師生研發及創業協力更上層樓」。宜蘭大學為了協助畢業生創業，培育BASe（倍司寵物食品有限公司）團隊，並榮獲105年度「大專畢業生創業服務計畫(U-start)」績優創業團隊，獲教育部頒發獎狀及獎金30萬元；在科學研發及產學合作方面，106年度研究計畫截至12月底共12件，總補助經費達1億8851萬元。

去年7月宜蘭大學取得國立清華大學籌辦宜蘭分部的土地，鄰近宜蘭科學園區的城南校區，未來將設置為創新學院，與科學園區產業攜手合作，做為創新育成的核心基地。

「網絡世界友好名校，移地海外實境教學」。課程方面，透過選修「熱帶雨林學課程」海外移地教學的新實境教育模式，一改走馬看花參訪，把教室搬到馬來西亞的沙巴熱帶雨林裡，實地探索熱帶雨林的不同面向，並讓學生學習自助安排往返交通及行程，從中培養國際移動力。

宜蘭大學教師越洋送暖，贈送愛心物品到泰北密窩村。 圖/宜蘭大學提供 分享 facebook 宜大學生到馬來西亞沙巴州熱帶雨林，進行海外課程。 圖/宜蘭大學提供 分享 facebook 校長吳柏青帶隊前往泰北地區展開教育服務。 圖/宜蘭大學提供 分享 facebook

全球姊妹校突破百所 推動雙聯學制

國際交流方面，宜蘭大學全球姊妹校已突破百所，國際生共計212名，新增姊妹校多為歐美日韓等國名校：包含世界知名的加拿大多倫多大學 (University of Toronto)，澳洲八大名校之一阿德雷得大學(University of Adelaide)，還有美國密蘇里大學 (Missouri State University)，及日本頗負盛名的關西大學（Kansai University）、韓國水產研究翹楚國立釜慶大學 (Pukyong National University)等，去年共選派225名學生至世界各地進行國際學習與交流。

雙聯學制方面，宜蘭大學與美國密西根大學迪爾伯恩分校商學院(UMD)簽署3+2計畫，5年取得宜蘭大學學士學位+UMD碩士學位；另外，宜大森林暨自然資源學系與加拿大英屬哥倫比亞大學 (UBC)簽署雙聯學制，在宜大就讀2年後赴UBC再攻讀2年，可獲得兩校學位。

宜大學生到美國密西根大學迪爾伯恩分校，學習英文與學術文化專業課程。 圖/宜蘭大學提供 分享 facebook 學生們參加法國布列塔尼電信學院的夏季課程。 圖/宜蘭大學提供 分享 facebook

吳柏青：讓世界看見宜大

宜蘭大學吳柏青校長就任後，以深耕在地，讓世界看見宜大為目標，從全校師生需求為出發點，講究科學方法與校園發展，鏈結宜蘭科學園區，期望宜大成為全國最有發展潛力的育成創新大學，接軌世界培育具國際「宜」動力的人才。