一年三學期制 佛光大學發展書院型大學4.0

佛光大學是全國第一所具現代意涵的傳統書院型大學，為因應少子化、全球化的雙重挑戰，培育出產業所需、能終身學習且因應時代變遷挑戰的人才，未來佛大將發展成「書院型大學4.0」。

佛光大學招生成績名列前茅。 圖／佛光大學提供 分享 facebook

佛大在國內大學率先推動「一年三學期制」，學生3年修畢學分，大四可以到業界做有薪資收入的實習，就業與創業雙軌運行。佛光大學校長楊朝祥說，去年首次在暑假試辦「零學期」，迴響熱烈，大一新生入學前的暑假，可先上大學通

識課程，也可參加暑期遊學團，為了增進英語能力，由美國西來大學協助能力檢測，全英語授課輔導，讓學生遊學輕鬆圓夢。

特別設立的外語情境教室，以貼近生活化的教學方式提高學生外文能力，讓學生海外留學輕鬆圓夢。 圖／佛光大學提供 分享 facebook 佛光大學處處是教室、時時可學習，活潑的教學環境及生動的課程內容，讓師生之間互動更加熱絡。 圖／佛光大學提供 分享 facebook

校長楊朝祥說，根據人力銀行雇主最滿意大學調查，佛光大學是企業最愛用大學，學生就業能力受職場看重。

佛光山非常支持佛大育人的使命，今年董事會提供3000萬元創業基金，鼓勵學生從大一開始規劃職涯藍圖，透過修習創業學程，畢業前以小組團隊提出創業方案，通過者即可獲創業基金並輔導創業。

校長楊朝祥：6大策略培育學生

「書院大學4.0」的6大內涵及策略，第一，學生可以選擇一主修、一輔修或雙主修，成為跨域達人；第二，至少專精一項外語，具世界移動力；第三，境外學習，到海外當志工、短期交流或「2+2雙聯學位」；第四，一學生一社團，培養組織力、領導力和團隊合作；第五，培養可以持續終身的運動，促進健康；第六，推行琴棋書畫等廣義人文素養，提升品味生活能力。