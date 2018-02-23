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人力銀行雇主排名第一 企業最愛中原大學

2018-02-23 13:00聯合新聞網 文／鄭國樑

企業最愛的私立大學－蟬聯1111人力銀行公布雇主最滿意的私立大學第一名

註冊率第一的大學－106學年度學士班註冊率再度勇奪全國私校第一，超越台清交成

國際評比第一的大學－連續四年CWUR世界大學排名台灣私立綜合大學第一

中原大學辦學辦學60餘載堅持「全人教育」核心理念，在教學活動不僅發揮創意與實作，...
中原大學辦學辦學60餘載堅持「全人教育」核心理念，在教學活動不僅發揮創意與實作，更鼓勵學生發揮知識專業推動社會責任。 圖／中原大學提供
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頂尖的辦學績效

2018年甫開春，中原再次迎來全國學士班註冊率私立綜合大學第一名的榮耀，而中原大學在此激烈的考驗當中，依然獲得社會各界肯定，不僅在105學年度學士班註冊率榮登私校第一，甫公布的106學年度註冊率，又再次奪得佳績，以97.74%的學士班註冊率蟬聯私校之冠，並超越台清交成等知名國立大學！

中原重視「身、心、靈的平衡」，打造優質自學空間「樂學園」，建置充滿身心靈平衡的學...
中原重視「身、心、靈的平衡」，打造優質自學空間「樂學園」，建置充滿身心靈平衡的學習場域。 圖／中原大學提供
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中原第一榮耀 再創巔峰

中原的全人教育核心價值已轉換成中原人的核心競爭力，「社會服務、學用合一」的實作教育，則是中原大學獲得多項第一名榮耀的關鍵，包括連續榮獲1111人力銀行公布雇主最滿意私立大學第一名、連續2年學士班註冊率勇奪全國私校第一、連續5年榮獲教育部私立大學獎補助經費首獎、連續3年榮獲獎勵大學教學卓越計畫經費核定第一名；在國際競爭力方面，中原連續4年世界大學排名中心（CWUR）榮獲全國私立綜合大學第一名、連續6年在兩岸四地排名榮獲全台私立綜合大學第一名，美國發明專利TOP10大學中原更榮獲全台私立大學第一名。

中原大學結合雙連梨社會企業，為長濱國小少棒隊籌措比賽基金及更替老舊球具，發揮知識...
中原大學結合雙連梨社會企業，為長濱國小少棒隊籌措比賽基金及更替老舊球具，發揮知識責任並服務社會。 圖／中原大學提供
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中原全人教育推動社會責任

中原大學辦學佳績深獲企業最愛、家長肯定認同，辦學60餘載堅持「全人教育」核心理念，提供學生最佳的教學環境與教育品質。在教學活動不僅發揮創意與實作，更鼓勵學生發揮知識專業推動社會責任。例如由企管系與商設系師生成立的「雙連梨社會企業」，以社會企業模式為偏鄉小學尋求生機；理、工、商、電資學院則是每年暑假與10餘所國外大學共同舉辦「創新、創業」國際營隊，讓校園成為國際交流的平台；結合中原7個系所學生的專業，幫助桃園融合了多元族群文化的八德竹霄社區，讓學生利用專業幫助社區再生與觀光文創。這樣的實作教育精神，也讓中原深獲業界肯定，奪得「企業最愛大學」殊榮！

獲得1111人力銀行公布雇主最滿意私立大學第一名的中原大學，落實產學鏈結、學用合...
獲得1111人力銀行公布雇主最滿意私立大學第一名的中原大學，落實產學鏈結、學用合一，強調讓學子從做中學，培養解決問題能力。 圖／中原大學提供
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中原大學校園「創意滾球」大挑戰，中原學生用實作拚設計力。 圖／中原大學提供
中原大學校園「創意滾球」大挑戰，中原學生用實作拚設計力。 圖／中原大學提供
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落實社會服務、學用合一 企業最愛中原大學

蟬聯1111人力銀行公布雇主最滿意私立大學第一名的中原大學，首創成立全國第一個產業學院，已結合近百家包含台塑企業、鼎新電腦、中華航空、全聯等知名企業，成立逾60個就業學程，讓學生在進入職場前，提早熟悉業界環境與實際需求。中原大學落實社會服務、學用合一，各系所在課程中，強調讓學子從做中學，培養解決問題能力，並建立主動積極的態度與責任感，透過實作培養能力與態度，正是業界當前最需要的人才特質。而每一位中原校友在業界的優異表現，更印證了全人教育，已成為高等教育的普世價值！

中原大學社會企業

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