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成大前進新南向 春天將在印尼成立第三個基地

2018-02-23 13:01聯合新聞網 台南訊

長期以來成功大學有許多校友在東南亞不同事業版圖上交出漂亮成績單，蘇慧貞指出，成大致力於研究與開發前瞻技術，尤其是生物醫學領域，透過國際平台，如東南亞暨大學校長論壇（SATU），扮演鏈結角色，將台灣醫療產業與全球一流大學串連起來。

成大前瞻醫材科技中心在越南胡志明醫藥大學設立海外研究中心。 圖／成大提供
成大前瞻醫材科技中心在越南胡志明醫藥大學設立海外研究中心。 圖／成大提供
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成大國際產學聯盟2017年9月前進馬來西亞，在馬來西亞大學設立第一個新南向基地，一方面協助醫療產業，拓展國際市場，也推動成大與在地前瞻醫材的產學國際研究合作、學術交流等。

同年11月，成大在越南建立第二個東南亞基地，於越南胡志明醫藥大學設立海外研究中心，透過此平台鏈結台越資源，推廣學術與研究合作，為兩校創價值外，更要攜手推動東南亞產業與技術發展。成大預計2018年春天在印尼成立第三個基地。

理工起家的成功大學，自第一任若槻道隆校長迄今，對畢業生的期許就是，「帶著最優秀的技術及倫理，為下一代幸福與正義而努力」。蘇慧貞指出，86年來，成大已成為台灣產學發展的典範學校，從人才培育，縮短學用落差，到技術移轉，增加產業競爭力，為產業界、師生創造多贏。

現今政府推動新南向雖有各種不同主題的工作內容，但最重要的不外乎基地佈建和人才互動，進而發展新的事業和亮點。成功大學校長蘇慧貞指出，「成大非常希望未來可以連結不同的產業，包括醫材、智慧農業，甚至AI等等，和各方建立友誼並產生更多更好的機會。」

成大研究總中心指出，成大產學績效成績全國大學首屈一指，為進一步擴大產學能量與規模，2017年啟動成大產學聯盟計畫，要將國外產業資源導入台灣學界、產業界，與全球接軌，串聯產學研資源，為經濟帶來新展望。

成大設有一級單位研究總中心，下有74個研究中心，都是基於研究需求而成立，對外承接政府部門計畫或與企業合作，將學術理論用於實務與實踐。多年來企業經由與成大產學合作，因研究計畫案、技術移轉等，增加了競爭力，學生則加強學習延續性，降低學用落差，得到與產業接軌的機會，企業也從中挖掘人才璞玉。

成大國際產學聯盟馬來亞大學基地(NCKU-UM_Hub)揭牌。 圖／成大提供
成大國際產學聯盟馬來亞大學基地(NCKU-UM_Hub)揭牌。 圖／成大提供
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東南亞越南醫材馬來西亞成功大學

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