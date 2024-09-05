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大法官人選「廢死又台獨」藍委：賴總統逆民意

聯合報／ 記者張睿廷／台北報導
總統府公布司法院正、副院長張文貞（左四）、姚立明（右三），以及大法官被提名人劉靜怡（左一）、王碧芳（左二）、何賴傑（左三）、陳運財（右二）、廖福特（右一），由副總統蕭美琴（中）主持。記者許正宏／攝影
總統府公布司法院正、副院長張文貞（左四）、姚立明（右三），以及大法官被提名人劉靜怡（左一）、王碧芳（左二）、何賴傑（左三）、陳運財（右二）、廖福特（右一），由副總統蕭美琴（中）主持。記者許正宏／攝影

賴清德總統上周五公布七名司法院大法官人選，指定台大法學院特聘教授張文貞擔任司法院長、國會觀察文教基金會董事長姚立明擔任司法院副院長，引發各界議論。國民黨立委指稱此次大法官人選有六人立場為「廢死派」，且多數是法理台獨，根本就是賴清德的「大法官群」。

本次提名的大法官人選，包括張文貞、何賴傑、陳運財、廖福特皆曾針對「廢除死刑」有過相關發言紀錄。

國民黨立委賴士葆指出，這些大法官被提名人多擁有台獨、廢死立場，上任就會成為執行賴清德意志的工具；我國超過百分之八十的人反對廢死，賴清德卻提出這種名單，根本就是要與民意對幹，未來與台獨、廢死有關的案件，都會隨著民進黨意志執行，民意恐不會受到重視。

司法院 大法官 賴清德

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