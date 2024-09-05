大法官人選「廢死又台獨」藍委：賴總統逆民意

賴清德總統上周五公布七名司法院大法官人選，指定台大法學院特聘教授張文貞擔任司法院長、國會觀察文教基金會董事長姚立明擔任司法院副院長，引發各界議論。國民黨立委指稱此次大法官人選有六人立場為「廢死派」，且多數是法理台獨，根本就是賴清德的「大法官群」。

本次提名的大法官人選，包括張文貞、何賴傑、陳運財、廖福特皆曾針對「廢除死刑」有過相關發言紀錄。

國民黨立委賴士葆指出，這些大法官被提名人多擁有台獨、廢死立場，上任就會成為執行賴清德意志的工具；我國超過百分之八十的人反對廢死，賴清德卻提出這種名單，根本就是要與民意對幹，未來與台獨、廢死有關的案件，都會隨著民進黨意志執行，民意恐不會受到重視。