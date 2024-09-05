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觀察站／姚立明欲蓋彌彰 坐實政治性格

聯合報／ 本報記者王千豪林河名

大法官七位人選揭曉，姚立明三個字立即成為朝野爭論焦點。曾經遊走不同政治光譜的他，讓自己被冠上「政治變色龍」的稱號，偏偏大法官又被要求「須超出黨派以外」，無怪在野陣營高度質疑，能否超然解釋中華民國憲法？

立院九月下旬開議，ＮＣＣ委員、考試委員人事案尚未解套，總統府又公布一份藍白陣營顯然不會埋單的大法官名單，除姚立明政治色彩濃厚，其餘人選「廢死、台獨」立場也很鮮明，無疑將加劇朝野對抗的局勢。影響所及，不僅衝擊三大人事案，明年度中央政府總預算案的審查也可能因此受牽連。

大法官的提名，固然是總統權限，但立院的政治版圖，已非過往八年民進黨一黨獨大。前總統蔡英文首次當選那晚，民進黨邁向完全執政，她猶知喊話民進黨人「謙卑、謙卑、再謙卑」，如今情勢丕變，民進黨雖在中央執政，但在國會未能過半，在朝小野大情況下，難道不應該用更謙卑的態度回應新國會？

民眾黨主席柯文哲昨向立委黃國昌嘀咕：「賴清德腦袋在想什麼？」其實也是許多人民的疑問。就算想建立總統御用「大法官群」，也該注意吃相，怎會提出讓朝野火車對撞的大法官名單？

檢視送到立院審查的資料，姚立明不知是忘記，還是害怕想起來？他在自傳中刻意忽略紅衫軍副總指揮的經歷，在立委經歷也未註記新黨黨籍，卻凸顯和蔡英文、賴清德的連結，無疑欲蓋彌彰，反而更添自己的政治性格。而這樣的過往和作為，要如何讓人相信能做到「超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉」的稱職大法官？

姚立明簡歷中提到，他獲提名，適用司法院組織法第四條第一項第六款資格：「研究法學，富有政治經驗，聲譽卓著者。」似乎「富有政治經驗」可以減免法學專業的要求。這樣的自辯，人民能否接受已有疑問，更別忘了，條文規定要「聲譽卓著」呢。

大法官 姚立明 民進黨

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