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法界：姚立明著作僅36篇 乏人引用

聯合報／ 記者王千豪／台北報導
賴清德總統（左）競選時的總部主委姚立明（右），獲提名出任司法院副院長。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（左）競選時的總部主委姚立明（右），獲提名出任司法院副院長。圖／聯合報系資料照片

總統府八月卅日公布包括司法院正副院長共七名大法官提名人選後，瞬間引爆在野陣營怒火，副院長被提名人姚立明更成為眾矢之的。法界有人質疑，姚立明的學術著作僅卅六篇，符合司法院組織法第四條哪一款資格？學者則提醒，若姚立明因「政治」被提名，則要思考是否對憲法法庭的公正中立形象有所傷害。

姚立明被提名為大法官後，各界質疑聲浪不間斷。律師葉慶元質疑姚立明「何德何能」被提名，他以國家圖書館的期刑論文查詢系統搜尋，包含姚立明和其他人合著的文章及演討會，共計卅六篇著作，最新一篇已是二○一五年。葉慶元質問賴清德總統：「一個只有卅六篇著作且乏人引用的學者，符合哪一款資格？」

國民黨立委翁曉玲更指出，依國家圖書館的期刑論文查詢系統有卅六篇，但總統府公布的姚立明簡歷只有十四篇，這代表姚可以拿得出來的只有十四篇，最後一篇發表時間還是二○○七年，但大法官最重要的任務是解釋憲法、統一解釋法令，而這需要長期地在民法、刑法等領域做研究、發表論文，但姚沒有，可能連近年才新翻修的「憲法訴訟法」是什麼都不清楚。

政大法律系副教授廖元豪表示，如果賴總統提名姚立明是依據司法院組織法第四條第一項第六款的「研究法學，富有政治經驗，聲譽卓著者」，那立院審查也可從政治角度評估，不用計較論文多少、學術功力了。不過，他特別提醒，純因政治而被提名的大法官，是否傷害憲法法庭的公正中立形象，這還是由立院做政治判斷。

司法院 大法官 姚立明

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