姚立明簡歷「擁綠」 藍批表忠將嚴審

總統府公布大法官人選名單後，在野陣營砲聲隆隆。在總統府公布的大法官提名人自傳及簡歷中，司法院副院長被提名人姚立明未提擔任「紅衫軍」副總指揮的過往，臚列多項和前總統蔡英文、賴清德總統有關的經歷，引發質疑。國民黨立委直指，姚立明是想抹去「政治變色龍」的印象，但只會顯得「此地無銀三百兩」。

民眾黨立委黃國昌昨在直播節目中透露，他與民眾黨主席柯文哲到花蓮出席國民黨立院黨團總召傅崐萁母親告別式路程中，柯文哲還問他：「知不知道賴清德會去提姚立明？」柯說：「姚立明適不適合已是再明顯也不過，賴清德腦袋在想什麼？」

立法院新會期將開議，大法官人事案被視為新會期藍白合作的第一役。國民黨主席朱立倫昨表示，大法官絕對不能成為酬庸的工具，更不可成為顏色的代表或意識形態的守護者，國民黨立院黨團一定要秉持這樣的原則來把關。

總統府公布大法官被提名人簡歷和自傳，姚立明在「個人生平」中臚列跟民進黨有關的經歷，包括曾任賴清德競總主委、小英教育基金會董事，以及二○一四年台北市長參選人柯文哲競總總幹事。提到立委經歷時，未標註新黨籍，也跳過倒扁「紅衫軍」副總指揮的過往。

國民黨立委賴士葆表示，綠營很多人對姚立明也有意見，所以姚知道在藍白對自己有意見的情況下，要先「抱著綠營」，這完全是政治操作。國民黨立委張智倫也說，顯示姚立明急於「自綠」向民進黨表忠，甚至可能認為為民進黨服務是「光榮勳章」。

國民黨立委王鴻薇直指，姚立明想抹去大家對其政治變色龍的印象，但凡走過必留下痕跡，這些都是外界所熟知的經歷，姚刻意抹去，只是顯得此地無銀三百兩，還是姚覺得這些經歷不光彩？

民眾黨立委黃國昌說，司法院正副院長的名器相當重要，不僅是憲法守護者，更關乎台灣的司法改革，蔡英文政府八年的司法改革，在人民看來是徹底失望，如今賴清德還提名前競總主委姚立明當司法院副院長，「請問賴清德是要讓司法院變成酬庸院嗎？」

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤緩頰表示，每人都有願意凸顯其強項、經歷跟過往，要寫什麼或不寫什麼，都是當事人的決定，她都給予尊重，外界不需過度臆測。

姚立明昨天整天手機未接，無法取得回應。總統府發言人郭雅慧表示，姚立明不只法學背景豐富，在學術界也有深厚基礎，長年於校園作育英才，尤其優勢是擅長將複雜問題化繁為簡，用民眾聽得懂的淺白口語，論述司法改革與法律問題。她強調，姚符合專業性、國際化、進步性，以及兼顧學術與實務背景等條件。