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WTA台灣賽／朱琳因傷退賽 布夏德女單晉16強

2018-01-30 21:53聯合報 記者吳思儀╱即時報導

布夏德。記者 侯永全／攝影
布夏德。記者 侯永全／攝影
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戴上帽子後好運跟著來，全球具有高人氣的加拿大「網球精靈」布夏德，今日在WTA台灣公開賽，克服一盤落後的劣勢，將戰況逼進決勝第三盤；最終由於大陸朱琳因傷退賽，以6：1、7：5、2：0拿下勝利，晉級16強。

談起為何在第一盤結束後戴上帽子？布夏德表示，平常習慣戴帽子，但因為這次是在室內球場，戴起來感覺怪怪的，所以一開始就沒有戴，但之後感覺有些不習慣就戴起帽子，感覺也比較順一點，之後的比賽還是會繼續戴帽子。

布夏德曾在2014年打出驚奇，於澳網、法網都打進四強，並在溫網奪下亞軍，成為加拿大闖進四大滿貫決賽的第一人；而她連三場大滿貫都闖進四強，成為2009俄羅斯薩菲娜之後的女網第一人。

布夏德在2014年美網闖進第四輪後，創下生涯最佳世界排名第5名，就此成為全球知名度極高的球員；目前她在Instagram有多達161萬粉絲追蹤，是全球網路社群知名度極高的運動員之一。

23歲的布夏德目前世界排名落居121名，與24歲、世界排名116名的朱琳，過去從未交手過。

今日兩人首度交鋒，朱琳在首盤打出氣勢，連保代破，以6：1掌握先機。第二盤朱琳雖陷入1：3落後劣勢，一度請求傷停治療，但仍急起直追將局數扳成5平，可是之後遇到布夏德頑強抵抗，連丟2局，被以5：7扳平盤數。

關鍵第三盤，朱琳因傷困擾，連丟2局後，宣告退賽，將勝利送給布夏德。

布夏德獲得勝利後，向觀眾席揮手致意。她表示，第一次來到台北，遇見新的粉絲，很高興有機會來到這裡，感覺很開心。

朱琳。記者 侯永全／攝影
朱琳。記者 侯永全／攝影
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