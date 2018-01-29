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WTA台灣賽／莊佳容盛裝出席晚宴 3女將體驗調酒

2018-01-29 21:17聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

結束WTA台灣公開賽會內賽首日賽程，晚間在台北W飯店舉行球星之夜歡迎晚宴，星光閃耀，地主女將莊佳容挑選具東方風情的長洋裝、詹皓晴呈現氣質復古風，而加拿大「網球精靈」布夏德（Eugenie Bouchard）穿著樣式簡單的白色膝上短洋裝、搭配性感的鏤空短靴，成為全場焦點。

而3人除了在穿著上精心裝扮外，還參加了調酒體驗，大會主席余政憲歡迎各國女將來到台灣參賽，透過力與美讓世界看見台灣，而台灣男網指標球星王宇佐，除擔任歡迎晚宴主持人，還獻上網球舞，並邀請女將上台隨興舞動、炒熱晚宴氣氛。

此次與張凱貞搭配雙打的莊佳容說，今年的服裝和去年同品牌，是自己挑選的，頸部有羽毛裝飾，洋裝圖樣頗有東方國畫風情，「覺得這件衣服很特別，也是第一次嘗試這種型態的衣服，跟去年一樣選擇黑色系的服裝，不過在風格上截然不同。」而莊佳容精心的打扮也讓兩岸選手齊聲稱讚「佳容好美！」

前兩年都拿下雙打冠軍的地主好手詹皓晴，今年挑選歡迎晚宴的服裝，以「簡單、氣質」為原則，詹皓晴說：「特別挑選了台灣設計師品牌，而能再度回到台灣比賽，感覺特別不同，也希望能再替台灣留下冠軍。」

而布夏德這次晚宴不走艷麗風，衣服與鞋子的搭配，呈現混搭的風格，服裝清新可愛、短靴則呈現性感風貌。眾女將參加歡迎晚宴的服裝各具特色，帥氣、甜美、性感各具特色，單打頭號種子、大陸好手彭帥就選擇帥氣率性風。

莊佳容。圖／WTA台灣公開賽大會提供
莊佳容。圖／WTA台灣公開賽大會提供
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加拿大「網球精靈」布夏德。圖／WTA台灣公開賽大會提供
加拿大「網球精靈」布夏德。圖／WTA台灣公開賽大會提供
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李亞軒。圖／WTA台灣公開賽大會提供
李亞軒。圖／WTA台灣公開賽大會提供
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詹皓晴。圖／WTA台灣公開賽大會提供
詹皓晴。圖／WTA台灣公開賽大會提供
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莊佳容詹皓晴張凱貞
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