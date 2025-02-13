議員判刑後 戴電子腳鐐回議場 自我解嘲

地方民代除助理費案，北市議員陳重文因台智光案，一審判刑八年六月，在科技監控下重返議會，因弊案被判刑的議員質詢受害的市府，場景荒謬。無獨有偶，雲林縣議長黃凱也因光電案起訴獲交保，也受科技監控，還上台主持議事。

北市議員還有應曉薇因京華城案仍遭收押，十連霸議員陳政忠則因宏福案去年入獄遭解職。

陳重文成立立錡雲端公司，被控在公托中心監視器系統雲端建置案施壓北市社會局、台智光公司向立錡採購，去年十月一日以八百萬元交保，但戴電子腳鐐受科技監控，台北地院十二月廿七日依圖利等罪判陳八年六月，褫奪公權六年，全案上訴中。

羈押禁見近兩百天後獲交保，陳重文重回議會質詢備受矚目，他雖承諾相關案件不索資、質詢，步入議會時，刻意用褲腳遮住，但眼看眾人頻頻瞄向他腳下，還回應「我發現你們都很喜歡我的電子腳鐐」。

一審被判刑，陳重文一再喊冤，私下行程也比過去跑得更勤，也辦多場活動，實力仍在。近期他常帶妻子白惠萍跑行程，即使最後判決定讞須入獄，可由白「代夫出征」，外界認為是為選舉做準備。

其他議員觀察，陳重文主動避嫌，質詢未提及案件相關內容，也有人認為，他自知要如以往強而有力質詢官員，正當性沒那麼充足，口吻相對溫和，行事風格「就像換了一個人」。

另外，雲林縣有四名議員涉入光電弊案，現任議長黃凱涉綠能弊案收賄一四八○萬元，去年十月依貪汙治罪條例起訴，裁定三百萬元交保，接受科技監控；但因議長職務不受影響，交保後仍持續主持議事。

雲林縣議會前議長沈宗隆被控收取風電廠商賄賂二六○○萬元，關說台西、口湖鄉太陽光電發電廠營業申設執照，被羈押禁見七十八天後以三百萬元交保；議員王又民也因同案被起訴，雲林地方法院審理中。無黨籍縣議員林哲凌在口湖鄉長任內涉向二家光電業者索賄，被依犯貪汙罪判刑十年、褫奪公權八年，上訴中。