議員吐苦水「選上就貼錢 很難不觸法」

內政部去年修法調增地方民代為民服務費，立委郭國文認為，過去廿多年未調整，提高後仍不足以支應認真民代實際支出，問題難解；許多議員大吐苦水，「從選上就要貼錢，很難不誤觸法網。」有議員更直言，隨時可能踩到助理費地雷，更常成為報復工具。

「靠助理費根本賺不了錢。」高雄一名曾涉案議員說，以前的人怎麼報、自己就跟著報，沒有想太多，「有這麼多人涉案，這代表制度有問題，需要檢討。」還有議員感嘆，助理費已成有心人報復議員的最佳工具。

台南市議員蔡育輝曾涉助理費案獲緩起訴，他認為法律不夠完善，折損許多各政黨菁英，建議修法，提高助理費彈性運用空間。

郭國文表示，不分黨派民代詐領助理費案件頻傳，其實多屬無心之過，「為民服務費」先前廿多年未調整，不符現實也不合理，，二○二一年他提案建議提高，當時內政部未採納，直到去年才修正。郭說，許多認真服務的民代還是不足以支應實際支出，將進一步建議修法，通盤檢討。

北市一名前市議員因捲入助理費案被判緩刑，他表示，他把助理費用在紅白帖、印文宣、服務處水電費，雖然「公款公用」未用於人事不構成貪汙罪，法官也認為他沒有中飽私囊，還用「情可憫恕」的字眼判他緩刑，卻因貪汙罪須褫奪公權，痛失議員資格。

「議員沒有加班費，房屋租金也沒有補貼。」一名前資深議員以北市為例，服務處租金每月至少四、五萬元，還有水電費，每月就要倒貼五萬至十萬元在服務處，即使議員有出席費、交通費和問政補助費，仍不夠年終送禮和紅白帖。

他附和蔡育輝說法，認為真正需要的是「彈性」，額度給議員自由使用，問政品質由大家檢視，就曾有民代聘用「保鏢」；若能有彈性，可把助理費保留些當勞退金，甚至是獎勵金、加班費，「否則誰願意假日去跑公祭」？