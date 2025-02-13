法院見解 助理費不屬議員薪資

近來民意代表因詐領助理費而身陷囹圄的案件不鮮，以最高法院近來的主流見解，公費助理補助費「不屬議員的實質薪資」。

公費助理費用涉訟之行為，實務上大致分別「人頭型」（假藉人頭冒領）和「差額型」（有實際聘任助理，而將費用自行調配運用於助理薪資及其他費用）兩種類型，若是假藉人頭冒領助理費的「人頭型」行為，至少有偽造文書行為，被認定就是犯罪。

最近幾起地方民代因詐領助理費遭判刑的例子，如甫遭判刑十年五月的高市前議員陳粹鑾，從一審到三審法官見解一致，最高法院指明公費助理補助費「不屬議員的實質薪資」，也不具有對議員個人實質補貼性質，議員實際遴用公費助理，議會才可依條例補助。

南投縣前議員曾振炎因詐領助理費，去年三月遭判刑七年六月定讞，最高法院也在判決中揭示助理費屬助理在職務上取得的報酬，受領人應為該公費助理，而非縣議員本人。新北市前議員王淑慧利用姪女、外甥女等人頭詐領三百萬公費助理補助款，去年三月遭判刑五年確定，姪女證稱只有偶爾幫忙，提供勞務時才能領一、二千元零用錢，被最高法院認定若是公費助理，何必再額外付酬勞？