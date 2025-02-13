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「法條清楚」 學者：關鍵是公私用分際

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
議員因助理費遭檢調偵辦有前例可循，2009年高雄檢方曾大動作搜索高雄市議會，現任議長康裕成（圖）等人被依偽造文書罪起訴。圖／聯合報系資料照片
議員因助理費遭檢調偵辦有前例可循，2009年高雄檢方曾大動作搜索高雄市議會，現任議長康裕成（圖）等人被依偽造文書罪起訴。圖／聯合報系資料照片

助理費案一路從地方延燒中央，法界指二○一五年內政部函釋是刑責加重的分水嶺，學者原盼大法官一併解決中央、地方歷史共業，若釋憲不成，可比照當年首長「特別費」案最後處理結果，推動修法除罪化。

議員因助理費遭檢調偵辦有前例可循，二○○九年高雄檢方曾大動作搜索高雄市議會，現任議長康裕成等人被依偽造文書罪起訴，廿三名議員被判刑，最後均易科罰金。

「偽造文書刑責最高七年，貪汙動輒七年起跳。」法界人士說，地方民代詐領助理費實務見解並不一致，有重判或認為不構成貪汙改用偽造文書判刑，甚至也有無罪案例，如民代拿公費助理費聘私人助理，若認定無不法意圖仍可判無罪。

政治大學法律學系副教授廖元豪認為，聲請釋憲通常是因條文模糊，但立法院組織法條文清楚，真正關鍵應該是公私用的分際，公用就沒有貪汙問題。這次高虹安案遭質疑的零用金是大家一起用、高虹安也在用，有法官認為很難判斷。

高院統計近幾年法院審理的民代議員涉助理費案逾二百人，釋憲是否能解決此一歷史共業？廖元豪直言「不樂觀」，聲請案大法官已不受理，即便大法官同意釋憲，能否講清楚也難說；廖建議，即使大法官裁定不受理，還是可以思考公積金、公用金爭議，是否比照「特別費」除罪化，或規範部分範圍不受民刑事追究。

台北市法規會前主委、律師葉慶元也指出，法學理論上「平等原則是相同事件、相同處理；不同事件、不同處理」，地方與中央民代聘任助理本質相同，兩者不該有差別。

文化大學法律系專任教授邱駿彥說，承審法官或縣市議員也聲請釋憲，一併解決這個問題最好。觀察近年案例，法官有愈來愈寬鬆的趨勢，如果地方民代詐領金額小於支出金額，或未落入私人口袋，幾乎都用偽造文書罪輕判。他也說，同樣是助理費案，立委、縣市議員都有，應一次處理解決。（張議晨、葉德正、林麗玉、邱瑞杰、陳俊智、曾健祐）

大法官 議員 釋憲

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