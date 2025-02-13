任期過半 縣市議員近70人官司纏身

台北市議員陳怡君因涉助理費案昨遭搜索約談，民代助理費爭議再起。新竹市長高虹安立委時助理費案，高院法官聲請釋憲、雖被大法官裁定不受理，但因助理費案官司纏身更多的是地方民代，本屆四年任期才過一半，全國九一○名縣市議員已有近七十人官司纏身，以涉助理費案居多，且檯面下還有許多未爆彈。

許多議員戰戰兢兢，也有人直言助理費案已成司法提款機，「缺績效就來抓一批，想抓誰就抓誰，想不抓誰就不抓誰。」不少涉助理費案議員也想釋憲尋求脫身契機，但在大法官不受理高虹安案的聲請後，恐需另找理由。

嘉義市議員戴寧被控涉詐領助理費，纏訟兩年多，羈押期間父親過世，她被戒護返家奔喪，手銬腳鐐趴跪亡父靈堂前哭泣送別，令人印象深刻，也引發不少批評。

北市前議員林穎孟對被指控涉貪助理費喊冤，她說，立法院組織法與地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例不同，但涉及助理費條文文字類似，若能將所有助理費的法律見解一次界定，應可減少民代無意觸法機會，她原希望憲法法庭能釋出全國民代助理費的統一法律見解，提供基準依循，而非隨不同案件浮動。

依民代支給條例，縣市議會編列議員助理補助費，補助各議員聘用助理，直轄市每名議員每月限卅二萬元，縣市十六萬元，直轄市應聘六人，其他縣市二人；立委助理則適用立法院組織法卅二條規定。

新北市議會秘書長陳王正源說，立委助理雇主是立法院，議員助理雇主是議員，議會只負責撥款。南部有法界人士說，民代支給條例歷經多次修法，議員助理費運用已有明確依據；但立院公費助理與縣市議員適用法規不同，處理模式也就不同。

立院去年六月四日通過民代支給條例部分條文修正案，內政部認為可健全議員聘用助理制度，並請各縣市議會建立內控機制，即使如此，各縣市依然不時傳議員涉貪助理費被檢警調搜索、調查。（楊正海、洪子凱、周宗禎、邱瑞杰、魯永明、王昭月）