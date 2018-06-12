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見證美台關係進展 AIT舊址將走入歷史

2018-06-12 10:45中央社 台北12日電

「AIT就像一個發鑰匙的地方」，對於早期想踏上美國國土的人來說，不管留學或旅遊，都得先到美國在台協會排隊申請簽證。取得簽證，如同拿到了通往美國大門的鑰匙。如今，隨著AIT將搬入內湖新家，信義路舊址將成歷史。

美國在台協會於1979年成立，台北辦事處位於車水馬龍的北市信義路上。排隊申請赴美讀書、旅遊的大批人潮，是許多人對AIT辦事處的印象。

美中建交後，美國國會於1979年通過台灣關係法，美國在台協會（AIT）依據台灣關係法成立，AIT代表美國利益以及負責推動美國與台灣人民間的非官方關係，AIT總部位於華府。原位於台北信義路的美軍顧問團團本部，被選為AIT台北辦事處館址，辦事處於1979年4月正式運作。

「來來來來台大，去去去去美國」，這曾是70年代台灣學子流傳的一句順口溜。回顧過去，70、80年代有許多台灣學生大學畢業後，多選擇到美國深造。當年留學風氣盛行，不僅台大，輔仁大學、東海大學等畢業生，普遍選擇赴美留學。因此，到AIT排隊申請學生簽證，幾乎成為當年赴美留學生的共同記憶。

「要排隊排很久，至少一個小時」，輔大畢業、1983年赴美留學的民眾王玲琪憶及親身經驗。她告訴中央社記者，當時在AIT外面排隊申請美國簽證的人很多。對她來說，有了AIT簽證，才能踏上美國國土，「對台灣人來講，這是第一關」。

另一名東海大學畢業、赴美留學的民眾宋正中話說當年，他說，當時申請簽證時，面試官問了很細的問題，例如：「為什麼選擇這間學校？」、「錢從哪裡來？」、「畢業後會留在美國嗎？」

由於美國深怕有人假冒留學名義「跳機」，因此面試往往問得相當細。

數字會說話。大批排隊申請學生簽證的人潮也反映在台灣赴美留學的人數上。官員說，台灣在美的留學生一年曾經高達逾5萬人；根據2017年美國「國際教育交流門戶開放報告」，2016至2017學年，在美國留學的台灣學生總數2萬1516人。

除了留學追夢外，也有不少人到AIT是為了申辦旅遊簽證。

民眾王幼梅回憶，20多年前跟夫婿從南部北上到AIT申請赴美旅遊的簽證，當時有種「人心惶惶」的感覺，「大家都深怕簽證不過」。

每個申請者的面試時間也不一。王幼梅說，她依稀記得，當時面試官問她「要去做什麼？」、「有沒有親人在美國？」等問題，最後她跟丈夫都獲得簽證，不過，兩個小孩的申請則未通過，讓她十分沮喪，因為全家出遊的計畫泡湯了。

由於美國為防範非法移民、避免小孩到美國跳機，因此簽證審查相當嚴格，尤其小孩的拒簽率比成人高。

除一般民眾外，台灣許多官員或學者也與AIT有著不同的回憶與經歷。

擁有美國康乃爾大學政治學博士學位、曾在美國布朗大學任教的高英茂說，他擔任外交部政務次長時，當時AIT的處長是包道格（Douglas Paal）；很巧的是，包道格是他在布朗大學教書時的學生。多年以後在AIT台北辦事處，兩人因公再度見面，身分從師生關係轉變為分別代表台灣、美國的官員。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正回憶，1980年代，申請學生簽證的人很多，即便有美國學校的入學許可，也不見得一定申請的到學生簽證。很幸運地，他順利申請到簽證，一去就在美待了近15年，拿到博士學位後，曾在駐美代表處擔任政治組諮議。

黃介正說，AIT門禁森嚴，雖然位於台北，但辦事處裡面的規定全按照美國規定。過去數十年來，他曾以不同身分多次到訪AIT，從20多歲、要辦簽證的年輕人，到擔任駐美代表處官員時回台洽公，直到現在擔任學者，偶爾也會應邀到AIT進行交流。

黃介正觀察，AIT信義路館處，經過修繕、局部改建，機能不錯，但建築物過於老舊，而且位於大馬路旁邊，就美國駐外館處嚴謹的維安標準來看，確實不太適合。

前AIT處長楊甦棣（Stephen Young）曾表示，為了維安問題，加上AIT美籍員工人數從過去50多位倍增到100多位，現有館處空間顯得過於擁擠，這些都是AIT需要新的辦公大樓的原因。

未來AIT搬到內湖後，不僅是全新的館舍，AIT所有相關單位也將整合在同一個地點辦公，黃介正說，將有助洽公的便利性。高英茂也說，AIT搬到內湖新館，從「政治、安全的角度來看，是很正面的事情」。

矗立於信義路的AIT台北辦事處，過去近40年來，見證台美關係的發展與突破。以往申請簽證的排隊人潮，隨著台灣於2012年11月加入美國免簽證計畫，已不復見；赴美旅遊已變得更為方便，不需花時間排隊交件，只需事先上網申請ESTA旅行許可。

官員說，這不僅代表台美關係提升，也是台灣努力的成果，包括管理制度、護照防偽措施等。

AIT未來搬到內湖新址後，信義路上民眾大排長龍申請美簽的景象，也將正式成為歷史畫面。

簽證面試

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