扁：陸戰隊入AIT 與台美關係增溫無關

2018-06-12 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新大樓今天落成啟用，前總統陳水扁在今天臉書的「新勇哥物語」中指出。AIT新館納入「陸戰隊之家」的設計，在陳水扁當總統時代就已經定案，與目前台美關係增溫沒有必然關係。

扁「勇哥」以「前人種樹後人乘涼」談AIT台北辦事處新館，指從選址、定案、興建到啟用，歷經4位民選總統，前後超過20年；從李登輝時代的選址、陳水扁時代定案、馬英九時代興建，到蔡英文時代的啟用，終於在今天把台美關係推上新高點。

對於AIT新館納入「陸戰隊之家」，文中表示，那是陳水扁當總統時定案的，就如AIT前處長楊甦棣今年4月22在媒體「星期專論」所寫的「21世紀的AIT新館．獻給21世紀的美台關係」一文所提及，楊2006年履任台北辦事處處長時，曾拜訪時任五角大廈助理部長的老友葛瑞森，確保國防部大力支持在AIT新館派駐「陸戰隊」，為了落實這個構想，兩位密切合作，楊還為此奔走張羅，確保了最初將「陸戰隊之家」納入新館設計的想法。

「勇哥」即表示，可見有關AIT新館納入「陸戰隊之家」的設計，在阿扁總統時代就已經定案，與目前台美關係增溫沒必然關係。

「勇哥」另說，扁當台北市長期間，AIT舊館與台北市府簽訂的土地租約到期，當時新黨議員以基地是學校用地為由主張收回，並在市政總質詢時強力要求市府，租期屆滿不再續租，陳水扁以國家利益當場婉拒，扁為此還訪當時AIT處長張戴佑，表明為增進台美實質友好關係，市府會續租，也要AIT儘速尋覓新址遷建，市府願意從旁協助，後來扁在總統任也曾提供協助，並責由相關部會充分配合。

陳水扁的「新勇哥物語-134—AIT新館選址、規劃到定案的最大功臣楊甦棣前處長」內容如下：

「勇弟：今天6月12日吉時良辰，AIT(美國在台協會)台北辦事處內湖新大樓落成啟用，可喜可賀！也讓我想到前處長楊甦棣2018.4.22在媒體「星期專論」所寫的大作—-《21世紀的AIT新館 獻給21世紀的美台關係》。

勇哥：前人種樹後人乘涼。從選址、定案、興建到啟用，歷經4位民選總統，前後超過20年。從李登輝時代的選址、陳水扁時代的定案、馬英九時代的興建，到蔡英文時代的啟用，一棒又一棒，終於在今天把台美關係推上新高點。

勇弟：楊甦棣前處長的文章特別提到他在擔任AIT 台北辦事處副處長時，當時的直屬上司前台北辦事處處長張戴佑（Darryl Johnson），一開始就指派他尋覓AIT新址的任務。信義路現址太小、年久失修，且那塊地十分搶手，好幾個台灣政府機關長久以來皆對其主張所有權。他偕同台灣外交部、總統府、行政院長辦公室與台北市長辦公室的友人著手勘查多處，最後有人告訴他台北市郊的內湖有一處舊的駕訓班，或許可用。

勇哥：楊處長說的台灣政府之一就是阿扁擔任市長時的台北市政府，台北市長辦公室就是阿扁市長辦公室。因為當年新黨議員在AIT 與市府簽訂的土地租約到期，以基地為學校用地為由，主張收回。並在市政總質詢時強力要求市府，租期屆滿不再續租，為阿扁市長以台灣國家利益當場婉拒。阿扁市長為此還親訪張戴佑處長，表明為增進台美實質友好關係，市府會續租，也要AIT 儘速尋覓新址遷建，市府願意從旁協助。後來阿扁在總統府也曾提供協助，並責由相關部會充分配合。

勇弟：楊處長另外寫說在他2006年履任台北辦事處處長時（如阿扁接見照片），曾拜訪時任五角大廈助理部長的老友葛瑞森，確保國防部大力支持在AIT新館派駐「陸戰隊」。為了落實這個構想，二位密切合作，他還為此奔走張羅，確保了他最初將「陸戰隊之家」納入新館設計的想法。

勇哥：可見有關AIT 新館納入「陸戰隊之家」的設計，在阿扁總統時代就已經定案。與目前台美關係增溫沒必然關係。

勇弟：誠如楊甦棣文末強調的，今天AIT 內湖新館落成啟用，應該感謝「美國國會大力支持台灣，行政部門也有許多友台官員。或許最重要的是，數百萬遍佈全美的台裔美國人及其友人，致力於維繫並加強美國與台灣、台灣的民主制度及其兩千三百萬人民之間非正式卻又極其真實的關係。內湖新館將成為凝聚美台關係最新的鮮活象徵。對於曾在催生新館過程中貢獻一己之力，筆者引以為傲。」而台北市民與台灣人民才是最大贏家！」