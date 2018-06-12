AIT新館落成揭開面紗 以後來這裡辦簽證

2018-06-12 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



美國在台協會（AIT）新館今天舉行落成典禮，AIT今天特別帶領媒體參觀內部，館內充滿各種台灣意象，AIT特別介紹一幅掛在大廳中央的書法墨寶，是由傅申特別為新館揮毫的作品，內容是荀子的勸學篇；AIT政治官任友飛說，傅申將這話加以引申，用來彰顯美國和台灣多年來建立的紮實關係和友誼。

傅申墨寶。記者徐偉真/攝影 分享 facebook

AIT表示，新館工程總預算2.556億美元，由Moore Ruble Yudell建築事務所設計，旨在表達美國的民主價值，並彰顯對台灣的敬重。大樓面積為4517坪，建材來自台灣和美國，建築人員則來自美國、台灣和其他國家，工程期間有超過150名美國人員參與，台灣人員共約6千名左右，占總工程人數9成以上，庭園造景則由Pamela Burton& Company負責，從古典中式庭園汲取靈感。

舞蝶中庭。記者徐偉真/攝影 分享 facebook

AIT今天的導覽由未來的民眾申請簽證或辦理美國公民服務的入口進入，一進門是圓弧型的「舞蝶中庭」，左右兩側分別是台灣和美國的蝴蝶介紹。AIT表示，目前還沒有完全完工，完工之後樹木會更多，整個6.5公頃的園區只開發2.4公頃，還會大量運用庭園造景，希望盡量維持這裡的自然風貌，讓紅冠水雞和其他鳥類能在原本的棲息地生活。

AIT大門入口廣場牆的兩邊，一邊是台灣的蝴蝶王國，一邊是美國的西岸虎鳳蝶，互相對應。記者林俊良/攝影 分享 facebook 辦理簽證的地方。記者徐偉真/攝影 分享 facebook

AIT也帶媒體參觀辦理簽證的地方，領事組副組長史建邦說，領事組有36位同事，新館將有19個業務窗口，去年AIT核發了3萬4000張簽證，將近一半是留學和學術交流的簽證，台灣是美國第七大國際學生來源，旁邊還有美國公民服務的等候處，台灣每天平均有7萬9000名美國公民，去年AIT就核發了將近1萬本護照。

任友飛表示，新館典藏了來自8位來台灣和美國的藝術家12件作品，種類包括攝影、繪畫、雕塑等，主要大廳右側掛了美國藝術家麥金尼斯的作品，名字為「無題—台灣印象」，左側有美國政府總統川普和彭斯的照片。