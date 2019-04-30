會考英文基本功加運用 挑戰大魔王拿高分

2019-04-30 17:00 聯合線上／ 鄭嘉蕙 提供



圖／齊斌 提供 分享 facebook 隨著新課綱強調「素養」，齊斌老師發現在英文科出題上也會呼應這樣的新趨勢，聽力原本就是考驗語言的運用，在書面考題上則是越來越重視閱讀，大量地融入情境就是要考生學會判讀，在最後複習階段除了背單字、學文法，閱讀課本一定要到位，才是正確複習英文、會考得勝的途徑。

語言學習重視長時間的訓練，齊斌老師提醒，每天都要花半小時書面複習、15分鐘鍛鍊英聽，這樣就能累積足夠的實力。考前複習有幾大重點：

不偏廢基礎：背單字、學文法是基本功，但是不是死記、背過就算！回頭還是要再閱讀一次，把單字和文法出現在怎樣的情境加以理解，才能在大量出現的閱讀題組當中順利闖關。

對話再加強：要考出「素養」能力關鍵在運用，對話形式一方面練聽力、再方面磨閱讀。聽對話時要大聲朗讀，聽和說一起鍛鍊學習效果會更佳。

考前複習回朔三年所學，齊斌老師希望大家重點要把3、4、5冊充分掌握，「特特別是第5冊，四大重點就是會考『大魔王』，想要越級不卡關就要鎖定這些重點。」，包含「被動語態」助動詞be＋過去分詞、「現在完成式」have/has+ p.p.、「關係代名詞」who, which, that的用法，以及「間接問句」，多看例句就能理解基本文法的靈活運用。

在Listening聽力方面答題也是有技巧，在複習要多加留意：

圖片題或對話：考驗聽力辨識句意，就要從對話當中找出關鍵字，判斷出動作、情境就能作答。

基礎問句：無論是Yes/No疑問句、W/H疑問句(Where、Why、Who、What、Which、When、Whose或是How起頭，或是其他特殊問法，考的是邏輯，聽清楚在問什麼？判斷是哪種疑問句就能正確回應找出答案。

從107年開始Reading閱讀出題就有題目變長的趨勢，圖片、地圖、表格、對話式的漫畫…也越來越多，齊斌老師提醒考生一定要有耐性把閱讀測驗的題目仔細看到完，用跳躍式的閱讀很容易把關鍵字忽略掉！有耐性、四大重點「大魔王」搞懂，相信就大有機會挑戰A++。

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