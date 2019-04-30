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108會考衝刺／英文搶高分！ 熟讀這冊課本CP值最高

會考地科必考單元強力複習 考古題要精做

2019-04-30 10:00聯合線上／ 鄭嘉慧　提供

圖／蔡宏泰老師 提供
圖／蔡宏泰老師 提供
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從過去三年會考自然科中地球科學出題占比與題型已經相當穩定，蔡宏泰老師分析，呼應新課綱「素養」型考題會延續，跨科統整、圖表判讀是今年重點，在考前每天都要分點時間複習地科，千萬不要迷失在茫茫題海當中浪費時間又削弱自信。

蔡宏泰老師追蹤每年的考題，發現地科12題當中地質4題、天文3題、氣象3到4題、海洋(水文)學1到2題，但是今年最大差異會在題目敘述更長、圖表入題會大幅度增加，這樣閱讀型的考題會出現相當多情境變化，連實驗題都可能是非課內的範圍，考驗學生基本學識加上靈活應答的能力。

在天文當中，要熟悉月相和太陽運行模式。地質學板塊、地震、地質年代是大熱門。氣象裡面的天氣圖、氣壓、鋒面…圖表必定要掌握。海洋的潮汐和聖嬰現象都會穿插出題。回到新課綱重視「素養」概念，跨科、跨單元的出題方式已經是確認的方向，蔡宏泰老師提醒天文的月相和海洋的潮汐、與氣象的聖嬰與海洋的溫度就會跨單元入題，熟讀必考單元才能應變跨科統整的題型變化。

新課綱有些內容國高中會調整，像是岩石分類、天然災害和防治觀念…都是回歸國中的重點，考生要留意入題的機會。

在考前最後總複習期間，蔡宏泰老師希望考生要掌握高效複習原則：

精做考古題：歷屆考題不求多而在精，時間有限做三年就好，每個課內重點圖表再度複習，把題目對在哪裡或錯在哪裡清楚掌握。

每天半小時：不要輕忽地科的複習，每天利用零碎時間做題目、找答案，用高頻率的複習方式加深印象。

拒題海戰術：考前不要在題本當中迷失方向，複習是回歸課內根本觀念，不要走偏鋒挑戰高難度題目，容易花費時間又讓自己信心挫敗。

調作息時間：特別在考前一周不要在熬夜，把睡眠品質提高，用優質的心理狀態、清楚的腦袋避免因考試壓力而失常。

會考考題不會挑戰艱深，蔡宏泰老師希望考生把基礎學識充分掌握，幾乎八成題目都會出現的圖表更要會研判解題，保持穩定的心情努力應考，相信投入多少就會有多少實力展現。

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